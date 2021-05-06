母性勞工有保障！台南將主動入廠輔導母性健康保護計畫

母親節將至，台南市勞工局長王鑫基提醒事業單位，自今年3月起，僱用勞工由300人以上需訂定母性健康保護計畫，擴大至100人以上即應訂定，並應依計畫評估結果調整工作措施，以擴大對女性的保護。 職安健康處也成立「母性健康保護工作環境檢測專案輔導」，從5月10日至5月31日期間強化輔導，透過主動入廠實施環境監測及輔導，協助事業單位提供母性勞動者更安全、健康及友善的工作環境，以確保懷孕、產後哺乳女性勞工之身心健康，達到母性勞工保護目的。

王鑫基表示，「母性健康保護」是指對於女性勞工從事有母性健康危害之虞之工作，要求雇主應採取危害評估、控制及分級管理措施等措施，有母性健康危害之虞之工作包括從事可能影響胚胎發育、妊娠或哺乳期間之母體及幼兒健康之工作，如鉛作業環境，懷孕婦女血中鉛濃度超過10 μg/dL，便有可能使胎兒出生後認知異常、成長遲緩、降低智商以及新生 兒體重不足等現象。

另部分工作性質需搬運重物、推拉重物、顯著震動作業或作業姿勢不當，易造成妊娠或分娩後哺乳之女性健康之危害。因此對於懷孕期間至分娩後一年期間女性勞工從事有危害健康作業應予以保護。預計針對轄管具有鉛作業、有製造或使用危害性化學品之事業單位實施作業環境監測及危害預防輔導，

王鑫基表示，母性健康保護不僅是勞動議題，也是婦女人權保障重要一環，近年來隨著少子化衍生嚴重勞動力減少問題，更凸顯母性懷孕及哺乳等健康保護的重要性。

勞工局職安健康處表示，今年3月修法後，台南有生展生物科技股份有限公司，生泰合成工業股份有限公司，已訂定母性健康保護計畫，下周起主動加強輔導，未訂定者可依違反職業安全衛生法第31條，罰則為職業安全衛生法第43條，處新台幣3萬-30萬罰鍰。

勞工局職安健康處也規畫一系列母性健康保護系列活動，即日起至5月25日止，至勞工局臺南呷頭路臉書活動貼文中標註二位好友，並至活動連結(https://reurl.cc/OXNnLR)進行答題，答題全對者即可參加抽獎活動，有機會獲得5000元、3000元、2000元、1000元及500元家樂福禮券，總計100份。