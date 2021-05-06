前進台南 Uber預定12日上線

台南市政府交通局長王銘德今天證實，叫車平台Uber預定12日在台南上線，初步規劃原台南市6個行政區及歸仁區高鐵站叫車；目前Uber和中華衛星台南車隊合作，逾20輛計程車加入。

王銘德說，Uber和中華衛星台南車隊已拜會過市府，市府也會了解Uber的營運模式。台南市議員林易瑩今天則在台南市議會質詢時，要求注意相關配套措施。

交通局公共運輸處長吳俁之告訴中央社記者，目前Uber和中華衛星台南車隊合作，已有逾20輛計程車加入，Uber提供叫車服務範圍，初步規劃是原台南市的東區、北區、南區、中西區、安平區、安南區、及原台南縣歸仁區高鐵站，未來Uber可能視實際需求擴大服務範圍。

交通局統計，台南市計程車共4159輛，其中多元化計程車470輛；叫車平台除準備加入的Uber外，還有台灣大車隊55688、大都會55178、呼叫小黃及LINE TAXI等。