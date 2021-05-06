影／南市首創雙語輔導團 要成為全面雙語教學的NO.1

台南市教育局推動中小學雙語教育課程，結合成大，今天首創成立雙語輔導團，局長鄭新輝表示，共由11名各領域專長教師組成堅強的輔導師資陣容，期望成為推動雙語教育的台南國家隊，建構台灣頂尖的雙語教學講師庫，並強調台南將成為第一個達到全面雙語教學的縣市。

雙語輔導團永華市政中心成立，可乘基金會執行長林珍玫、成大文學院副院長高實玫也與會。鄭新輝表示，110學年度即將建置完成雙語教育中心，並超前部署成立雙語輔導團，全市實施CLIL領域雙語教學校數也會逐年倍增。為了符應教育均等的理念，今年起全市271 所中小學都要擬定未來4年成為雙語學校的中長程計劃，讓每名學生接受雙語教育的機會。

他說，為了協助雙語教師在課室中善用雙語教育語言，引領學生不僅能以兩種語言學習學科知識，還能浸潤在語言的雙語的環境下，自然而然的聽懂、能說、敢說、能用，成立雙語輔導團，將提供雙語教育課程及教學的諮詢與研發，並協助各校在推動過程中所需的支持與輔導。

成大外語中心主任鄒文莉表示，成大團隊自2017年導入CLIL「領域學科內容與語言整合教學」，在西門實驗小學等6所學校實施，去年推廣到18所學校，協助教學實踐並建立「課程包」。去年受教育部委託並完成首批認證學分班，台南市是最多老師取得雙語增能證書的縣市。未來全國將有16所師培院校採用成大課程培訓模組開設雙語教學增能學分班，這些成效都奠基於台南市雙語教育的推動。

西門實小老師許瑛華，現場演示範用雙語教數學，二年級學生透過教師簡易課室英語引導，進行數學領域「一千以內的數」教學活動，中英語語夾雜中，讓學生快樂學習，也讓更多老師不用為雙語教學而擔心、害怕，家長也可放心，孩子的學習不受影響。