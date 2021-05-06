成大校區列管老樹昨轟然倒地 路經學生：嚇死人

台南市區昨天無風無雨，但成大成功校區內一棵列管珍貴老樹卻轟然倒地，學校表示，老樹之前已有褐根病，雖然經過救治，仍然回天乏術，還好昨天樹倒時，附近沒有學生，大樹倒塌只牽連到附近的樹，沒有人員受傷。

成大近年工程頻繁，部分樹木也因此受到影響，像是勝利校區原來的學生活動中心改建大樓工程，原有的多棵龍柏因此移往他處，卻因為移植時機不恰當，造成樹木全部枯死，由於龍柏樹種珍貴，讓不少校內人士頻呼可惜，但另一棵移植到自強校區大草坪上的老樹，就生長良好，目前已成為學校在榕園之外，另外一個拍照熱門景點。

成大受到矚目的榕園百年老樹，在2015年因蘇迪勒颱風而傾倒，經過細心的照顧，目前除了一顆斷裂的老樹主幹有褐根病在治療中，其他狀況都還不錯。

昨天傾倒的老樹位在小東路與勝利路間的成功校區圖書館西側，昨天下午3點20分，一陣騷動後突然整棵倒地，從現場看起來，老樹的根部已經幾乎都壞死，難怪撐不住巨大的樹身，據目擊者表示，樹突然就傾倒，讓人心驚，還好當時附近學生不多，加上樹周有圍籬，並沒有砸到人，只有旁邊的芒果樹因此受傷。

這棵老榕樹之前學校測量樹周為851公分、直徑270公分，樹高約17公尺，正確樹齡不詳，但研判至少有40年以上。

學校指出，之前校內做珍貴老樹調查時，將這棵樹列入，目前全校列管老樹約220棵，其中有3-4棵有嚴重的褐根病，昨天傾倒的老樹是其中之一，至於為何會染上褐根病，之前割草造成傷口、加上附近有施工，都有可能致病。