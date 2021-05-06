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別開生面定向越野度母親節 偏鄉雙溪國小親子組隊同樂

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市雙溪國小及雙溪附幼舉辦慶祝母親節暨交通安全宣導定向越野活動，結束開心大合照。圖／雙溪國小提供
嘉義縣朴子市雙溪國小及雙溪附幼舉辦慶祝母親節暨交通安全宣導定向越野活動，結束開心大合照。圖／雙溪國小提供

母親節將近！嘉義縣朴子市雙溪國小及雙溪附幼今天舉辦慶祝母親節暨交通安全宣導定向越野活動，原本寧靜的雙溪口社區頓時熱絡起來，在路上到處可見小孩們與媽媽或奶奶，在社區裡跑著，定點打卡，原來他們正在進行定向越野活動。

雙溪國小及雙溪附幼與丸鐵運動公司合作，事先規畫社區及校內定向越野路線，學校設計交通安全宣導題目，學生必須看著地圖順點打卡並回答關於交通安全的問題，活動寓教於樂。

學生侯柏丞說，「定向越野活動過程雖然很累，但能和媽媽一起完成比賽，很高興，藉這次機會讓我重新認識社區」；學生賴敬允說，「透過定向越野，讓我發現社區美好，途中民眾替我們加油打氣，讓氣力放盡的我能成功抵達終點」。

當孩子與父母抵達終點完成檢核，可以得到完賽獎牌，孩子掛起獎牌臉上充滿成就，父母眼神充滿驕傲。活動壓軸由孩子贈送康乃馨給父母，場面溫馨感人，父母喜悅之情溢於言表。

代理校長陳昭典說，社區父母大多外出工作，較少時間陪孩子身旁，結合母親節辦定向越野，邀父母與孩子組隊參賽，活絡親子互動，增加彼此感情，另因鄉間小鎮民眾對交通安全知能稍嫌不足，透過定點宣導，強化社區家長及學生對交通安全認知。

嘉義縣朴子市雙溪國小及雙溪附幼舉辦慶祝母親節暨交通安全宣導定向越野活動，原本寧靜雙溪口社區頓時熱絡起來，在路上到處可見小孩們與媽媽或奶奶，在社區裡跑著，定點打卡。圖／雙溪國小提供
嘉義縣朴子市雙溪國小及雙溪附幼舉辦慶祝母親節暨交通安全宣導定向越野活動，原本寧靜雙溪口社區頓時熱絡起來，在路上到處可見小孩們與媽媽或奶奶，在社區裡跑著，定點打卡。圖／雙溪國小提供
嘉義縣朴子市雙溪國小及雙溪附幼舉辦慶祝母親節暨交通安全宣導定向越野活動，活動壓軸由孩子贈送康乃馨給父母，場面溫馨感人。圖／雙溪國小提供
嘉義縣朴子市雙溪國小及雙溪附幼舉辦慶祝母親節暨交通安全宣導定向越野活動，活動壓軸由孩子贈送康乃馨給父母，場面溫馨感人。圖／雙溪國小提供
嘉義縣朴子市雙溪國小及雙溪附幼舉辦慶祝母親節暨交通安全宣導定向越野活動，原本寧靜雙溪口社區頓時熱絡起來，在路上到處可見小孩們與媽媽或奶奶，在社區裡跑著，定點打卡。圖／雙溪國小提供
嘉義縣朴子市雙溪國小及雙溪附幼舉辦慶祝母親節暨交通安全宣導定向越野活動，原本寧靜雙溪口社區頓時熱絡起來，在路上到處可見小孩們與媽媽或奶奶，在社區裡跑著，定點打卡。圖／雙溪國小提供
嘉義縣朴子市雙溪國小及雙溪附幼舉辦慶祝母親節暨交通安全宣導定向越野活動，原本寧靜雙溪口社區頓時熱絡起來，在路上到處可見小孩們與媽媽或奶奶，在社區裡跑著，定點打卡。圖／雙溪國小提供
嘉義縣朴子市雙溪國小及雙溪附幼舉辦慶祝母親節暨交通安全宣導定向越野活動，原本寧靜雙溪口社區頓時熱絡起來，在路上到處可見小孩們與媽媽或奶奶，在社區裡跑著，定點打卡。圖／雙溪國小提供

越野 母親節

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