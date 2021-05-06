美得像幅畫！阿里山限量版莢狀火燒雲 今天凌晨現蹤

昨天梅雨鋒面報到，也象徵雨季即將來臨，阿里山攝影達人黃源明原本上山捕捉火燒雲，小笠原觀景台上卻意外在玉山山脈上頭捕捉到俗稱「飛碟雲」的莢狀雲，萬紫千紅的美景搭配彩霞絢爛繽紛，這精采的一瞬間也讓現場賞日出民眾驚呼連連。

黃源明說，昨天觀察氣象衛星圖，發覺梅雨鋒面即將南下，清晨4點多在小笠原山觀景台，看見日出前色溫不斷變化，意外捕捉玉山群峰上莢狀雲產生詭譎多變的色調，透過長鏡頭，還可遠眺到玉山主峰山友身上的燈光。

阿里山氣象站主任朱瑞鼎解釋，莢狀雲就是民間流傳的飛碟雲，一般出現在高積雲中，成因為熱對流效應中，潮濕的空氣延地形抬升，凝結成小水滴，搭配山形產生，基本上，夏季空氣潮濕時，比較容易見到。