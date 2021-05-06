表揚7名警察模範媽媽 局長方仰寧：治安背後安定的力量

台南市警察局今年表揚警察模範母親，由羅徐月英、林阿環、劉沈淑貞、賴謝秀裡、劉羅瑞娥、楊王月及方林阿娥等7位獲獎，其中羅徐月英女士榮獲選內政部警政署表揚之全國警察模範母親。局長方仰寧提醒警察同仁值勤時多加注意自身安全，並時常打電話向家人報平安，周日就是母親節，請每位同仁都能利用時間，打個電話關心問候自己辛苦的媽媽、老婆及家人們。

7位警模察範母親如下：

羅徐月英（83歲），次子羅厚義、孫子羅光宇分別在本局交通警察大隊、永康分局服務，羅母除教導子女有方外，平日熱心公益、敦親睦鄰，廣受居民好評，本年更獲內政部警政署全國警察模範母親殊榮。

林阿環（72歲），23歲與丈夫何榮深結婚，先生任職警察工作，時常因勤務不在家，她鼓勵長子何家慶從警，82年自警察專科學校畢業後，107年考取中央警察大學警佐班第38期，歷練巡官、所長等職務，現任職第二分局海安派出所所長。

劉沈淑貞（77歲），含辛茹苦養育家中5位子女，次子劉志強、媳黎晉雲、孫女吳孟瑾等從警，劉員自臺灣警察專科學校畢業後，從事基層員警工作，勤餘在母親的精神感召下勤奮讀書，考取中央警察大學70期，畢業後歷練偵查員、巡官、所長、督察員、督察組長及行政組長等職務。

賴謝秀裡（71歲），長子賴任職本局學甲分局保安民防組警員，109年獲選臺南市政府警察局績優員工殊榮、次子賴明宏任職內政部警政署保安警察第五總隊隊員。

劉羅瑞娥（(86歲），長女劉立慈從警逾30載，警察工作表現卓越。

楊王月（70歲），次子楊榮達現職佳里分局偵查隊小隊長，長孫楊智堯現職歸仁分局警員。楊母平時熱心公益，曾在101年年度榮獲六德里模範母親。

方林阿娥（86歲），次子方志忠現為玉井分局分局保安民防組巡佐，警察工作表現卓越。