台南Uber確定5月12日上路 初期這6區可叫車

叫車平台Uber將在5月12日於台南地區上線，南市交通局表示，Uber與中華衛星台南車隊合作，目前有20多輛多元計程車加入，初期先開放原台南市區6區叫車，未來會鼓勵更多多元服務進到台南市。

時代力量議員林易瑩今在議會質詢時指出，下周三Uber會進軍台南，新的叫車平台開放，市府應注意相關配套措施。

交通局長王銘德表示，Uber是叫車平台，必須與合法計程車隊合作，Uber平台業者已有與交通局討論，了解其營運模式。

目前台南市計程車有4161輛，其中有436輛為多元化計程車，車牌為白底紅字，交通局表示，Uber屬多元化計程車，目前已有20多輛計程車要加入該叫車平台。

Uber表示，本月12日將會在台南上線，開放叫車的範圍包括東區、北區、南區、中西區、安平區、安南區上線，提供民眾有更多的叫車選擇。

現行叫車平台有台灣大車隊55688、大都會55178、yoxi、呼叫小黃、LINE TAXI、Uber等，乘客各有所好，林姓市民說，之前在其他縣市有使用過Uber，可直接在APP上選擇搭乘高級車種，希望台南未來能有更大的服務範圍。