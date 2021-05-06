快訊

被爆情斷劉又年秘婚又離婚 許瑋甯現身認「分了」

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南Uber確定5月12日上路 初期這6區可叫車

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
Uber將在5月12日於台南原市區6區開放叫車。 圖／Uber提供
Uber將在5月12日於台南原市區6區開放叫車。 圖／Uber提供

叫車平台Uber將在5月12日於台南地區上線，南市交通局表示，Uber與中華衛星台南車隊合作，目前有20多輛多元計程車加入，初期先開放原台南市區6區叫車，未來會鼓勵更多多元服務進到台南市。

時代力量議員林易瑩今在議會質詢時指出，下周三Uber會進軍台南，新的叫車平台開放，市府應注意相關配套措施。

交通局長王銘德表示，Uber是叫車平台，必須與合法計程車隊合作，Uber平台業者已有與交通局討論，了解其營運模式。

目前台南市計程車有4161輛，其中有436輛為多元化計程車，車牌為白底紅字，交通局表示，Uber屬多元化計程車，目前已有20多輛計程車要加入該叫車平台。

Uber表示，本月12日將會在台南上線，開放叫車的範圍包括東區、北區、南區、中西區、安平區、安南區上線，提供民眾有更多的叫車選擇。

現行叫車平台有台灣大車隊55688、大都會55178、yoxi、呼叫小黃、LINE TAXI、Uber等，乘客各有所好，林姓市民說，之前在其他縣市有使用過Uber，可直接在APP上選擇搭乘高級車種，希望台南未來能有更大的服務範圍。

Uber 計程車 時代力量

延伸閱讀

麥當勞Uber Eats 試驗新計畫

妙齡女醉死計程車內 暖女警「扛」著送回家

影／「海鷗騎乘海鷗」9秒影片瘋傳 網友驚奇：海鷗界的Uber

女乘客搭Uber睡醒後發狂 從後勒頸又狂咬司機險死

相關新聞

台南魚市場凋零 區漁會拚重現風華

台南市安平漁港漁船最多2百多艘，如今幾乎沒有，僅剩舢筏、釣漁船，隨著漁獲量減少，魚市場早市大不如前，常門可羅雀，南市區漁...

台南海岸蚵棚亂象 遊客喊掃興

台南市牡蠣養殖期進入尾聲，部分已收成的蚵棚陸續拖上岸，從安南、安平到南區岸邊都可見堆疊的蚵棚，亂象再現，民眾抱怨蚵棚從海...

孝順是送給媽媽最好禮物 大成商工大孝獎加碼獎勵孝道

「母親節最好禮物就是孝順！」雲林縣大成商工舉辦大孝獎，跨校遴選全縣孝順的國中生，接受校友會表揚，今年獎金更加碼從5千提高...

台南山上水道博物館8公尺高鳳凰木 成新熱門拍攝景點

台南市樹鳳凰木花開，象徵畢業季節也將來臨，台南市區包括台灣文學館前，以及圓環的鳳凰樹，都是台南重要的地標，還有左鎮山區老...

影／台南關廟愛心惜食平台啟用 黃偉哲籲民眾惜食助弱

台南市政府社會局與市場處結合公有零售市場設置「愛心惜食平台」，今天市長黃偉哲到關廟公有零售市場參加「愛心惜食平臺」啟用活...

八旬阿公生日願望 徒步10天玉山攻頂成功

台北市民趙斌雄希望在80歲生日之年，從台江走到玉山頂，他今天早上由妻子、友人陪同攻頂成功，完成0到3952公尺的壯舉。消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。