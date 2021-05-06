這間小學童為母奉茶洗腳 家長：每年都在見證孩子轉變

雲林縣莿桐鄉育仁國小今天循6年來慣例，以古禮「奉茶、洗腳」在母親節前夕舉辦親子慶祝活動；斗六市鎮南國小特製「鎮南感謝」的碗當作母親節紀念禮物，以最常見的器皿提醒孩子「珍惜日常、孝順父母」。

「孝順不能等」育仁國小校長李學人說，只要有心，天天都是母親節；全校67位學生，今天有40位家長出席，參與率相當高。

李學人表示，為慶祝母親節，但又不流於形式，從6年前開始學校舉辦古禮孝親活動，並結合學生成果展演，邀家長一起參與，見證孩子轉變。

李學人坦言，甘厝村民多需要農忙或工作，能參與學校活動的時間很少，第一年舉辦時家長人數不到學生數的三分之一，如今參與度超過三分之二，儼然已成為每年必參加的傳統儀式。

黃姓家長說，現代學童較常接觸3C科技，對往昔社會強調的孝道觀念薄弱，校方透過每年母親節讓學童直接行動，無形中傳遞孝行的重要，對學童很有幫助。

第4年參加古禮的周姓家長說，孩子平時在家就是最佳小幫手，學校活動更能讓見證到孩子成長，心情很開心，感到非常幸福。

鎮南國小送碗，讓孩子將感謝祝福的卡片與禮物放入碗裡，並彩繪外包裝和紙盒送給媽媽或長輩，讓親人感受到滿滿用心與祝福。

輔導主任張巧芳說，今年主題「碗滿祝福好心動」有象徵圓滿之意，另一含意也有提醒大家一起共桌用餐的日常，其實充滿了叮嚀和關懷，搭配國樂隊柔美的絲竹樂音，使原本歡樂的現場氣氛，瞬間變得感性。