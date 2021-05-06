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台日共同防災祈福 台南手繪燈籠高掛群馬縣水上町

中央社 / 台南6日電

台南市中西區中正路消防隊外牆高掛的手繪燈籠卸展後，送往日本群馬縣水上町，如今已趕在日本黃金週布展在水上町人氣景點「工匠之鄉」及JR新幹線上毛高原車站，展期至5月底。

台南市這批送往日本群馬縣水上町的手繪燈籠，出自台南市學生之手，總數560個，今年在台南卸展後，3月19日才跨海運送，經日方規劃，趕在黃金週（4月29日至5月5日）布展，但考慮到場地關係，「工匠之鄉」掛上350個，JR新幹線上毛高原車站掛上50個。

台南市長黃偉哲今天表示，台南在農曆元宵節懸掛燈籠趨吉避凶，這次寄到日本展出，不僅跨海傳遞台南的友情和祝福，同時介紹台南傳統文化，也盼望武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情早日結束，日本友人平安順利。

黃偉哲說，這批燈籠由台南中小學生以「祀典武廟火德星君（火神）護佑．平安祈福」主題親手繪製，正與水上町豐樂館供奉日本最大火神「烏鴉天狗」保佑人民平安互相呼應，兩地首次以防火、防災宣傳交流，別具意義。

市府人員表示，水上町豐樂館位於「工匠之鄉」入口的休息區，環繞四周掛上350個燈籠，日光照耀隨風搖曳，適合取景拍照，當地也特別設置黃偉哲卡通人像的大型看板，以燈籠展示象徵台南和日本友好意涵的相關說明。

日本 黃偉哲 手繪

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