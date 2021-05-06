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海邊經典小鎮！台南北門嶼一日遊及單車樂活賽開始報名

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南北門區公所邀請民眾來一趟海邊經典小鎮之施。圖／北門區公所提供
台南北門區公所邀請民眾來一趟海邊經典小鎮之施。圖／北門區公所提供

台南市北門區公所為推廣北門在地特色並推介全民運動風氣，將在5月22日（星期六）舉辦「經典北門5GO讚-北門嶼你有約一日遊」及「北門區特色體育競賽-乘風飛翔單車樂活賽」兩場活動，邀請民眾以搭乘遊覽車或是騎乘鐵馬之方式，悠閒飽覽北門鹽田風光、獨有生態及在地特色宗教文化。

北門區長吳朝立表示，北門區榮獲交通部觀光局「2021經典小鎮3.0」及「2020年臺灣城鎮品牌獎」等殊榮，雖位處沿海地帶卻擁有豐饒沙洲、濕地、潟湖等自然美景更保有沿海文化及宗教信仰，旅遊資源豐富是個適合民眾慢遊且值得細細品味的小鎮。

「北門嶼你有約一日遊」將帶領民眾搭乘遊覽車由北門遊客中心出發，體驗具有200年歷史的井仔腳瓦盤鹽田、台灣唯一王爺信仰主題館的東隆宮文化中心、有南部版忘憂森林美稱的雙春濱海遊憩區 及米其林三星景點的王爺總廟南鯤鯓代天府。

因今年為「2021自行車旅遊年」，也廣邀各地民眾前來參加「乘風飛翔單車樂活賽」，騎乘單車感受海風輕拂，進而一覽北門自然生態之美！報名且完賽者除了可獲風味餐點一份，另可於活動路線終點，共襄「經典北門5GO讚」系列活動-農漁特產嘉年華。除飽覽北門美麗鹽田風光、宗教文化外還能品嘗當地農漁特產的美味。

北門區公所表示，希望透過「北門嶼你有約一日遊」及「乘風飛翔單車樂活賽」活動讓民眾盡賞北門區特色風光、品嘗在地風味小吃外，並將運動融入休閒生活，推廣全民一起騎動健康，增加更多朋友、家庭的美好趣味回憶！

活動自5月7日10時起於北門區公所網站受理報名，名額有限報完為止（詳細內容請洽簡章），喜愛旅遊及單車騎乘的朋友，千萬不要錯過，兩項活動請擇一參加。

台南北門區公所邀請民眾來一趟海邊經典小鎮之施。圖／北門區公所提供
台南北門區公所邀請民眾來一趟海邊經典小鎮之施。圖／北門區公所提供
台南北門區公所邀請民眾來一趟海邊經典小鎮之施。圖／北門區公所提供
台南北門區公所邀請民眾來一趟海邊經典小鎮之施。圖／北門區公所提供
台南北門區公所邀請民眾來一趟海邊經典小鎮之施。圖／北門區公所提供
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北門 單車

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