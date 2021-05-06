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諾富特飯店染疫風暴擴大 嘉義縣嚴格查核防疫旅館
華航諾富特飯店染疫風暴擴大，遭檢舉做防疫旅館未告知旅客，並引爆中央流行疫情指揮中心與桃園市政府管理權責爭議，嘉義縣市各有1家防疫旅館，縣市衛生局都未公開，嘉縣衛生局說，防疫旅館屬地方管理權責，對防疫旅館嚴格把關，避免防疫漏洞。
嘉義縣衛生局說，防疫旅館去年3月18日設立至今，至今已收治703人，目前入住24人，期間未收治確診個案，因應春節返鄉民眾，更增加到75間。
衛生局針對工作人員健康監測，收治動線，環境消毒，垃圾處理，門禁管制安全維護以及終期消毒，都不定期稽查，諾富特飯店染疫發生後，也前往防疫旅館實地查核2次。
據了解，目前僅台北、新竹市、南投縣、台南、高雄有公開防疫旅宿的名單；嘉義縣市各有1家旅館做防疫旅館，因不會對一般遊客銷售，縣市衛生局都認為沒需要公開。
除這間防疫旅館，因從國外來台工作、求學、移工等居家檢疫人數不斷增加，防疫旅館不敷需求，去年縣治特區某間歇業旅館被租用，做為居家檢疫者防疫旅館，曾引發周遭居民恐慌。
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