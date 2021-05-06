嘉縣府將中庄派出所前槽化島綠美化植栽拔除 挨批浪費

嘉義縣水上鄉選出議員王啟澧痛批，縣府錢多花不完？繼縣道168 安全島的綠美化植栽全部拔除，花3千多萬元重新栽種後，水上中庄派出所前的綠美化植栽竟又重蹈覆轍。

王啟澧上月針對此事在議會臨時會質詢，又貼臉書砲轟民進黨執政下的縣府竟是如此揮霍人民血汗錢！網友紛紛在王啟澧臉書留言說，「政府有的是錢！倘不夠，命令中央印鈔廠加班印製，再不夠命令查?，再不夠賣土地！」

有網友說，「挖了廠商可以拿去賣錢，而且還有廢棄物處理費，重新栽種，又要買新植栽，工錢等。你賺，我賺. 大家都爽。縣府經費就消失了」。

縣府建設處長郭良江說，縣道165-168交界的中庄槽化島設計，採簡單整潔易維護方式辦理鋪設巴西地毯草，該處改善經費約5萬5千元，完成後可避免雜草生長，減少後續管理維護經費及人力，並在槽化島周圍設置反光防狀桿，維護用路人安全。

郭良江指出，縣府辦理「嘉縣境內槽化島綠美化改善工程」主要為改善縣道上重點的槽化島，避免雜草叢生，且可減少後續管理經費及人力，提升用路人行車視覺舒適度

將槽化島依面積及交通流量交叉分析後，區分為「主通道重要節點型」 (3處)、「鄉鎮入口型」 (8處)、「街角綠化型」 (11處)三大類，共計22處，工程經費462萬4454元整，主要工項為草皮鋪設、灌木栽植、景石、卵石及全樹冠移植 (共2處)。

設計方式為將全區小面積槽化島以簡易美化方式設置，其餘面積較大之槽化島則在考量交通安全法規規範為前提下，進行複層式綠化，考量後續維護管理部分，栽植包含主景樹及灌木地被的層次搭配，讓造型及顏色有變化，提升整體視覺舒適度。