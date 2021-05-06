快訊

被爆情斷劉又年秘婚又離婚 許瑋甯現身認「分了」

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗旱！農作物改用節水灌溉管路有補助大豆節水栽培觀摩

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
大豆作畦適合有水源灌溉地區，無水源灌溉土壤蒸發作用大，保水性較差。圖／台南區農改場提供
大豆作畦適合有水源灌溉地區，無水源灌溉土壤蒸發作用大，保水性較差。圖／台南區農改場提供

國內遭遇半世紀以來最嚴重乾旱，農作物旱災陸續傳出，鑑於極端氣候，乾旱是世界普遍發生的氣象災害，限制農業生產重要因素，台南區農改場陸續推出農作物節水栽培方法，日前分別台南市下營及嘉縣義竹鄉田區，舉辦大豆節水栽培田間觀摩會，農民出席踴躍。

台南區農改良場說，種大豆用水量約為水稻的30-40%，但在停灌區無水狀況下仍會受乾旱影響。傳統溝灌水分滲漏及蒸發超過50%，改以噴灌或滴灌技術可以提高水分利用效率，減少乾旱損失。

大豆雖是耐旱作物，在播種及開花期仍需適度灌溉才能有好品質及產量。尤其播種時土壤濕度不足，可能造成發芽率低；農友通常利用雨後土壤乾濕適當時儘速播種，或採用滴灌以利種苗發芽。

常態乾旱環境或水源較缺乏地，建議採平畦栽培，大豆以平畦栽培及覆蓋稻草處理，與對照組作畦栽培進行比較，平畦栽培約5天發芽，作畦約7天發芽，播種後12天監測土壤水分，作畦栽培土壤水分含量較低 (土壤水分張力值為負40Kpa)，保水處理組保水性較佳為負22Kpa。因此平畦栽培及覆蓋稻草處理可減少水分蒸發，且可縮短平均發芽日數及提高發芽率。

台南區農改場表示，農改場陸續推出大豆、玉米、蘆筍、竹筍、文旦、芒果等節水栽培方法，相關節水栽培技術，可洽詢台南農改場。節水灌溉管路補助由農田水利署負責，最高上限補助40萬元，農友可洽詢各地農田水利署，補助需經申請及實地查核。

大豆平畦栽培及乾稻草覆蓋的保水性較佳，可利用於較乾旱地區栽培。圖／台南區農改場提供
大豆平畦栽培及乾稻草覆蓋的保水性較佳，可利用於較乾旱地區栽培。圖／台南區農改場提供

農改場 水利署 農民

延伸閱讀

高雄多元抗旱 陳其邁：有信心至6月中旬水情橙燈

綠竹筍價格衝破200元 陳吉仲白河視察推節水補助設施

玉山逢50年來最嚴重乾旱 山友住山屋苦無水可用

台南推動再生水市民節水 黃偉哲：有信心不會供五停二

相關新聞

台南魚市場凋零 區漁會拚重現風華

台南市安平漁港漁船最多2百多艘，如今幾乎沒有，僅剩舢筏、釣漁船，隨著漁獲量減少，魚市場早市大不如前，常門可羅雀，南市區漁...

台南海岸蚵棚亂象 遊客喊掃興

台南市牡蠣養殖期進入尾聲，部分已收成的蚵棚陸續拖上岸，從安南、安平到南區岸邊都可見堆疊的蚵棚，亂象再現，民眾抱怨蚵棚從海...

孝順是送給媽媽最好禮物 大成商工大孝獎加碼獎勵孝道

「母親節最好禮物就是孝順！」雲林縣大成商工舉辦大孝獎，跨校遴選全縣孝順的國中生，接受校友會表揚，今年獎金更加碼從5千提高...

台南山上水道博物館8公尺高鳳凰木 成新熱門拍攝景點

台南市樹鳳凰木花開，象徵畢業季節也將來臨，台南市區包括台灣文學館前，以及圓環的鳳凰樹，都是台南重要的地標，還有左鎮山區老...

影／台南關廟愛心惜食平台啟用 黃偉哲籲民眾惜食助弱

台南市政府社會局與市場處結合公有零售市場設置「愛心惜食平台」，今天市長黃偉哲到關廟公有零售市場參加「愛心惜食平臺」啟用活...

八旬阿公生日願望 徒步10天玉山攻頂成功

台北市民趙斌雄希望在80歲生日之年，從台江走到玉山頂，他今天早上由妻子、友人陪同攻頂成功，完成0到3952公尺的壯舉。消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。