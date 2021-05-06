抗旱！農作物改用節水灌溉管路有補助大豆節水栽培觀摩

國內遭遇半世紀以來最嚴重乾旱，農作物旱災陸續傳出，鑑於極端氣候，乾旱是世界普遍發生的氣象災害，限制農業生產重要因素，台南區農改場陸續推出農作物節水栽培方法，日前分別台南市下營及嘉縣義竹鄉田區，舉辦大豆節水栽培田間觀摩會，農民出席踴躍。

台南區農改良場說，種大豆用水量約為水稻的30-40%，但在停灌區無水狀況下仍會受乾旱影響。傳統溝灌水分滲漏及蒸發超過50%，改以噴灌或滴灌技術可以提高水分利用效率，減少乾旱損失。

大豆雖是耐旱作物，在播種及開花期仍需適度灌溉才能有好品質及產量。尤其播種時土壤濕度不足，可能造成發芽率低；農友通常利用雨後土壤乾濕適當時儘速播種，或採用滴灌以利種苗發芽。

常態乾旱環境或水源較缺乏地，建議採平畦栽培，大豆以平畦栽培及覆蓋稻草處理，與對照組作畦栽培進行比較，平畦栽培約5天發芽，作畦約7天發芽，播種後12天監測土壤水分，作畦栽培土壤水分含量較低 (土壤水分張力值為負40Kpa)，保水處理組保水性較佳為負22Kpa。因此平畦栽培及覆蓋稻草處理可減少水分蒸發，且可縮短平均發芽日數及提高發芽率。