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台南行動天文館出動 河樂廣場「星空大配對」
台南市南瀛天文館推動「行動天文館」深受好評，繼上月前進高雄大港橋舉辦天文觀測後，5月8日配合農委會水土保持局台南分局活動，將在河樂廣場進行環境教育及天文推廣活動，除了能夠實際使用望遠鏡觀測太陽，還有有趣又刺激的天文桌遊，一起探索太空。
南市教育局表示，南瀛天文館受水保局台南分局的邀請，參加「河樂融融-水保Party玩很大GoGoGo！」，活動旨在宣導共同保育水土資源，重視身邊環境，天文館也投身環境教育行列，希望透過觀測活動喚起民眾對於觀星環境重要性的意識。
除了觀測太陽外，還有挑戰記憶與反應的天文桌遊「星空大配對」，內容為觀察東方星宿與西方星座的共同點，不僅要將對應的卡牌牢記在心，也要眼明手快地進行東西方星座的配對，遊戲過程刺激又有趣，歡迎大家一起來挑戰。
行動天文館從3月開始進行，至目前已辦理7場路邊天文推廣活動，超過5千多人參加，南瀛天文館希望透過博物館出走，與更多單位跨域合作進行天文教育推廣，拉近天文與民眾的距離，提昇全民科學知能。更多詳情，請上南瀛天文館網站查詢。
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