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追思八田與一及嘉南大圳開工百周年 烏山頭5/8免費開放
追思八田與一技師與嘉南大圳開工滿百周年系列活動，5月8日將在烏山頭水庫與八田與一紀念園區登場，正、副總統將分別出席，當天烏山頭水庫全天免費開放，活動主會場八田與一紀念園區當天下午2點開放實名制入園，遊客務必配戴口罩。
嘉南大圳、烏山頭水庫之父，日本技師八田與一技師逝世今年滿79周年，農水署嘉南管理處5月8日下午2點先在烏山頭水庫八田與一銅像舉行八田技師追思紀念會，緬懷八田技師對嘉南平原所做的重大貢獻，及對台灣農田水利工程奠定百年基業，並深化台日雙方文化交流。副總統賴清德將出席致意。
副總統賴清德從擔任台南市長及行政院長任內，從未缺席追思會，即使有事也會提前祭拜，賴清德說，很感念八田與一對南台灣農業的貢獻，每年追思活動也緊緊連繫台日友誼。
5月8日下午3點，是在八田與一紀念園區進行嘉南大圳開工滿百周年系列活動，總統蔡英文會親自出席，包括文化部長李永得、交通部長王國材、農委會主委陳吉仲也會參加。現場並將透過視訊連線與日本會場一同以手舞共演，重現烏山嶺隧道貫通時，八田與一與台日工作人員手舞足蹈的場景，象徵台日友好，為典禮畫下完美句點。
當天安排追思紀念、大圳劇場演出，國立台灣交響樂團青年樂團演奏台日民謠、紙風車劇團表演，還有《我家門前有條圳－嘉南大圳開工滿百週年主題展》、《嘉南大圳老照片展》、嘉南平原物產展示會，有物產展示、手作體驗、藝術參與、風土餐桌、大圳講座等。
日治時期由八田與一技師主持興築的嘉南大圳，灌溉水路綿延超過1萬6千公里，至今仍由農田水利署持續管理運作，是台南市依「文資法」公告之「文化景觀」。今年適逢開工滿百周年，文化部、交通部、農委會及台南市府在八田與一逝世紀念日（5月8日）舉辦系列紀念活動，邀請民眾於母親節周末，一同至八田與一紀念園區共襄盛舉。
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