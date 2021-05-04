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台南推動再生水市民節水 黃偉哲：有信心不會供五停二
台南市長黃偉哲今天到下營公有零售市場推廣市場節水市府提供回收再生水、呼籲市民省水，只要市民配合，他有信心台南市不會「供五停二」。
黃偉哲感謝下營市場管理自治會配合經發局建置雨水貯留系統，雨水能儲存起來作為清潔用水清洗市場，省了很多自來水，建置這系統的時候還沒有缺水，就規畫儲水，特別值得大家肯定。
他說，疫情越來越嚴峻，希望民眾在購物買菜的時候能夠做好防疫，尤其買賣雙方也要有隔板隔罩，市場已經停止試吃了，希望把防疫工作做好，大家就比較沒煩惱。
黃偉哲表示，台南的再生水的量一天生產現在大概8千噸，使用約六、七成，一方面用再生水，一方面我們希望說市民一起來節水，不節水到時候水不夠，還是得供五停二，供五停二對市民的生活來講是很嚴重不便，所以我們避免進入到那種狀況，我們還是自己要小心謹慎，所以盡量把這個水節水做好。他覺得有信心，經過這樣努力，台南市應該可以在雨季來臨前不必陷入供五停二。
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