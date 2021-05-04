迎接國圖南館落腳新營 台南市府優化周邊道路

選址於台南市新營區的國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程，昨天正式公告招標，預計於2024年完工，台南市政府已完成周邊主要道路改善工程，盼使整體環境更優質。

市府文化局今天指出，國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程，在2017年2月由當時的行政院長林全現地視察宣布籌建，市府除提供新營區5.71公頃文高11用地，更無償撥用市有土地，盼讓國家重要建設順利落腳在大新營地區。

文化局指出，台南市長黃偉哲在今年4月22日率副市長趙卿惠及相關局處首長北上拜會行政院秘書長李孟諺研商此案，經與內政部、教育部等單位溝通達成共識，國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程確定於原本選定的地點興建，昨天於政府採購網公告招標，採購預算金額近新台幣25億元，預定2024年完工，可望為新營地區帶來全新視野的發展榮景。

黃偉哲表示，此案雖屬中央建設，但他仍視為對地方民眾的承諾，地方上也一直很關心建設進度，如今工程正式公告上網，顯示市府團隊持續與中央溝通努力有了成果，令人欣慰。

工務局指出，國家圖書館南部分館選址於新營區，工務局爭取前瞻計畫獲補助3.6億元針對周邊主要道路金華路及長榮路進行道路優質化工程，成為迎接國家級重大建設的第一步，並提升居民生活品質。

工務局表示，工程內容包括增加庇護島保護行人、設立街道幸福設施及交通安全設施；人行道與無障礙需求結合進行道路養護整建；綠色生態路網建置形塑交通寧靜區等，整體工程已於4月底完工，目前辦理驗收程序。