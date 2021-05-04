打造更優質路網 新營長榮及金華路斥資逾3.6億完工

斥資3億6千餘萬元的台南市新營區長榮路及金華路優化工程，歷經一年餘施工，已經在上月底完工，兩條分別為30、40米寬大道，且更緊鄰國家圖書館南部分館預定地，將打造大新營區更便捷對外交通網路。

台南市政府工務局表示，新營區金華路及長榮路道路優質化工程工程總經費3億6585萬3000元，長榮路改善寬度30公尺、長度4173公尺，金華路寬度40公尺、長度2673公尺。金華路除結合未來國圖南館周邊環境，並改善成為優質寬敞的景觀大道。

另外以優先改善側溝排水及老舊路面原則下，將長榮路老舊側溝淹水問題、新營交流道機車安全問題，及人行道無障礙系統設置、管線整合、路燈及號誌共桿等相關基礎設施完整改善；並針對新營體育場與家樂福商圈周邊重要路口總體營造，打造以人為本的優質環境。

工務局說，施工過程歷經管線單位施工調整錯綜複雜及缺工嚴重等難題，工程也被迫延後，原預定去年11月完工，終於在上月底完成。

工程完工，對新營區交通、淹水等民生基礎設施都將有效改善，大大提升居民生活品質；道路交通平穩舒適、美觀，未來配合國圖南館為新營提升為國家文化重鎮，所帶動整個休閒、觀光產業的成長，不可限量。

工務局進一步指出，市長黃偉哲相當重視大新營建設，工務局目前施工或規劃設計，或108年剛完工工程案，總經費高達超過31億元，讓大新營區、溪北地區成為名副其實的宜居城市，真正落實施政有感。