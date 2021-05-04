賴清德步行特富野古道出現水土凍拔掏空 志工手護古道

副總統賴清德上個月24日邀ＡＩＴ處長酈英傑等駐台代表，走訪林務局委託台灣千里步道協會規畫的「山海圳國家級綠道」其中一段：嘉義縣阿里山鄉特富野古道；但古道卻出現邊坡土壤流失掏空「凍拔」現象，危害古道安全，最近20多名國內外志工，在千里步道協會步道師群帶領下，與嘉義林區管理處用手修復古道，守護山林。

縣府文化觀光局說，凍拔現象通常發生在高海拔步道，只要海拔夠高，夜間溫度低於攝氏零度，就有凍拔現象，特富野古道海拔2200公尺，冬季夜間是會低於攝氏零度。

嘉義林管處說，特富野古道位處高山環境，容易因溫度變化造成土壤水分凍結及溶解，長期下來造成邊坡土壤流失而掏空，為保持古道自然原始的風貌，適合導入手作步道工法。

林管處與千里步道協會4月20、21日與企業志工合作，以手作步道方式，修繕特富野古道，守護山林，20多名志工在步道師群帶領下，分工就地搜集倒木與塊石，嘉義林管處在水山線疏伐木材中保留一批枝梢材，由志工自步道口搬運至步道1.9公里施工處，提供施作木格框護坡所需材料，用以鞏固邊坡，應用現地材料，大幅減少工程碳足跡。

最後完成木格框護坡兩處，均以木、石結構組合運用強化邊坡，另一處寬7公尺高達5公尺的大面積邊坡，運用打樁編柵工法，覆蓋很厚落葉層，減少土壤溫差保護邊坡。