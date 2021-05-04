快訊

法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德步行特富野古道出現水土凍拔掏空 志工手護古道

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義林區管理處與千里步道協會4月20、21日與企業志工合作，以手作步道方式，修繕特富野古道，守護山林。圖／ 嘉義林管處提供
嘉義林區管理處與千里步道協會4月20、21日與企業志工合作，以手作步道方式，修繕特富野古道，守護山林。圖／ 嘉義林管處提供

副總統賴清德上個月24日邀ＡＩＴ處長酈英傑等駐台代表，走訪林務局委託台灣千里步道協會規畫的「山海圳國家級綠道」其中一段：嘉義阿里山鄉特富野古道；但古道卻出現邊坡土壤流失掏空「凍拔」現象，危害古道安全，最近20多名國內外志工，在千里步道協會步道師群帶領下，與嘉義林區管理處用手修復古道，守護山林。

縣府文化觀光局說，凍拔現象通常發生在高海拔步道，只要海拔夠高，夜間溫度低於攝氏零度，就有凍拔現象，特富野古道海拔2200公尺，冬季夜間是會低於攝氏零度。

嘉義林管處說，特富野古道位處高山環境，容易因溫度變化造成土壤水分凍結及溶解，長期下來造成邊坡土壤流失而掏空，為保持古道自然原始的風貌，適合導入手作步道工法。

林管處與千里步道協會4月20、21日與企業志工合作，以手作步道方式，修繕特富野古道，守護山林，20多名志工在步道師群帶領下，分工就地搜集倒木與塊石，嘉義林管處在水山線疏伐木材中保留一批枝梢材，由志工自步道口搬運至步道1.9公里施工處，提供施作木格框護坡所需材料，用以鞏固邊坡，應用現地材料，大幅減少工程碳足跡。

最後完成木格框護坡兩處，均以木、石結構組合運用強化邊坡，另一處寬7公尺高達5公尺的大面積邊坡，運用打樁編柵工法，覆蓋很厚落葉層，減少土壤溫差保護邊坡。

由於手作步道對現地開挖擾動最小化，完工後妥善復原植被，融入自然。志工有來自南非與俄羅斯外國友人，他們對於能參與手作步道體驗感到非常新鮮，了解到步道維護是系統性知識，志工們2天能夠完成這麼多的工項，感到滿滿的成就感。

嘉義林區管理處與千里步道協會4月20、21日與企業志工合作，以手作步道方式，修繕特富野古道，守護山林。圖／ 嘉義林管處提供
嘉義林區管理處與千里步道協會4月20、21日與企業志工合作，以手作步道方式，修繕特富野古道，守護山林。圖／ 嘉義林管處提供
嘉義林區管理處與千里步道協會4月20、21日與企業志工合作，以手作步道方式，修繕特富野古道，守護山林。圖／ 嘉義林管處提供
嘉義林區管理處與千里步道協會4月20、21日與企業志工合作，以手作步道方式，修繕特富野古道，守護山林。圖／ 嘉義林管處提供
嘉義林區管理處與千里步道協會4月20、21日與企業志工合作，以手作步道方式，修繕特富野古道，守護山林。圖／ 嘉義林管處提供
嘉義林區管理處與千里步道協會4月20、21日與企業志工合作，以手作步道方式，修繕特富野古道，守護山林。圖／ 嘉義林管處提供
嘉義林區管理處與千里步道協會4月20、21日與企業志工合作，以手作步道方式，修繕特富野古道，守護山林。圖／ 嘉義林管處提供
嘉義林區管理處與千里步道協會4月20、21日與企業志工合作，以手作步道方式，修繕特富野古道，守護山林。圖／ 嘉義林管處提供

嘉義 掏空 阿里山

延伸閱讀

總統文化獎 賴清德揭曉今年主題：閃耀世界、自由之光

影／總統文化獎徵選 賴清德：台灣文化具創造力、開放性

新塭嘉應廟將辦「衝水路，迎客王」 賴清德今南下贈匾

賴清德赴保安宮頒發獎學金 盼獲獎同學持續善的力量

相關新聞

「超級血月」降臨！26日南瀛天文館舉辦超大月全蝕觀測

月亮怎麼染成紅色了！？眾所矚目的特殊天象「月全食」5月26日登場，因恰巧月亮相對接近地球，看起來較大，當天月亮將成為「超...

嘉義配天宮祝壽大典莊嚴隆重 百年前真人藝閣重現

今天媽祖誕辰，嘉義縣定古蹟朴子市配天宮清晨舉行媽祖1062年聖誕千秋祝壽大典，縣長翁章梁等來賓穿傳統長袍馬掛，在廟埕主持...

故宮南院人氣國寶展換新 件件是精品

嘉義縣故宮南院人氣國寶展廳，今天起器物、書畫展件全面換新，本檔展覽以「畫·印」為主軸，推出五代董源〈江堤晚景〉、巨然〈蕭...

台南便民服務升級 汰換老舊機車補助線上申請

台南市配合環保署機車汰舊換新補助並提供自有的加碼方案，累計近4年電動機車共成長3. 7萬輛，成長率六都第1名，今年的加碼...

台南市區遭批走走停停 逾千紅綠燈尖峰周期統一改140秒

台南市區上下班尖峰時段車流量大，號誌秒數不同，常遭用路人批評號誌不連鎖要走走停停，市府為減少交通壅塞與紅綠燈周期切換而引...

打造更優質路網 新營長榮及金華路斥資逾3.6億完工

斥資3億6千餘萬元的台南市新營區長榮路及金華路優化工程，歷經一年餘施工，已經在上月底完工，兩條分別為30、40米寬大道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。