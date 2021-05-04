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故宮南院人氣國寶展換新 件件是精品

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
清乾隆碧玉「八徵耄念之寶」璽。圖／故宮南院提供
清乾隆碧玉「八徵耄念之寶」璽。圖／故宮南院提供

嘉義縣故宮南院人氣國寶展廳，今天起器物、書畫展件全面換新，本檔展覽以「畫·印」為主軸，推出五代董源〈江堤晚景〉、巨然〈蕭翼賺蘭亭圖〉與〈宋人卻坐圖〉等3件國寶級名畫，以及清乾隆碧玉「古稀天子之寶」璽、「八徵耄念之寶」璽，讓觀眾一睹國寶精粹。

故宮南院表示，書畫上鈐印，是收藏重要的一環，後來成為書畫藝術形式一部分。乾隆皇帝在書畫上使用的藏印超過170枚，每一方印都有特殊意涵。

如五代南唐巨然〈蕭翼賺蘭亭〉上的「八徵耄念之寶」就是為慶賀乾隆80大壽，自勉肩萬民在懷、不怠忽政事所特別制作，本次也一併展出「八徵耄念之寶」印璽。經由畫上的這方鈐印，彷彿可見乾隆悠遊於畫作中的景緻。

珍貴國寶也呈現古時文士旅遊活動，五代董源〈江堤晚景〉以青綠色描繪江岸行旅美好風光。清陳祖章〈雕橄欖核舟〉便是當中的絕妙精品，蘇軾的〈後赤壁賦〉細刻於文物底部。

文人出遊小酌不可少，展覽中<汝窯清瓷溫碗>提供民眾見識不凡的宮廷酒器。另，〈雕象牙四層透花提食盒〉多少可窺見古人郊遊吃便當的食具樣貌。

果核微雕是明代起盛行於江南民間工藝，同櫃展出兩件清朝作品：「陳祖章雕橄欖核舟」刻有〈後赤壁賦〉全文、「雕桃核小船」門前有「好風能自至，明月不須期」對聯，匠人以巧雕與文學，營造出跨越時空、與客同遊的自在情懷，觀賞時可對比它們的巧妙趣味。

為讓觀眾入門認識展覽宗旨，以遊戲化設計體驗為核心，規畫「集印闖關學習單」及「樹脂刻印工作坊」兩項教育推廣活動，帶領觀眾五感體驗，欣賞中國書畫裡的鈐印鑑賞與收傳過程，展期今起到8月1日，詳情請參閱故宮南院官網及粉絲頁。

清 乾隆 碧玉「古稀天子之寶」璽。圖／故宮南院提供
清 乾隆 碧玉「古稀天子之寶」璽。圖／故宮南院提供
宋至元 玉鳳柄洗。圖／故宮南院提供
宋至元 玉鳳柄洗。圖／故宮南院提供
清 乾隆二年 陳祖章 雕橄欖核舟。圖／故宮南院提供
清 乾隆二年 陳祖章 雕橄欖核舟。圖／故宮南院提供
北宋 汝窯 青瓷 溫碗(全)。圖／故宮南院提供
北宋 汝窯 青瓷 溫碗(全)。圖／故宮南院提供
果核微雕是明代起盛行於江南民間工藝。圖／故宮南院提供
果核微雕是明代起盛行於江南民間工藝。圖／故宮南院提供

故宮南院 國寶

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