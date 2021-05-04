流浪幼貓頭卡石磨孔 嘉縣家畜所救援脫困助收養

嘉義縣家畜疾病防治所今天指出，1隻流浪幼貓日前頭卡在石磨孔，家畜所人員墊廣告紙、滴潤滑油，花了40分鐘才讓牠脫困，牠也因禍得福，被通報救援的民眾收養。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，4月28日接獲布袋鎮民眾通報，指稱住家旁流浪貓卡在石磨裡，經派員前往救援，到場發現是1隻3個月大的流浪幼貓頭卡進石磨孔內，民眾自行救助1個小時仍無法讓幼貓脫困，撥打嘉縣動物緊急救援專線求援。

林珮如說，救援人員原想用鐵鎚將石磨砸破，但怕傷到幼貓，商討後決定在貓頭與石磨縫隙中墊廣告紙、滴潤滑油潤滑，再小心翼翼地來回推擠，努力40分鐘後終於讓幼貓脫困，牠也累到攤在石磨上。

林珮如表示，完成救援任務，現場民眾都非常開心，通報的李姓民眾也決定收養這隻流浪幼貓，牠算是因禍得福。

林珮如說，她看過頑皮小孩因好玩而頭卡欄杆，卻沒想到貓咪頭也會卡住，還是卡在石磨中。

家畜所表示，為救助縣內危難動物，嘉縣府成立24小時動物緊急救援專線（0932-525995），109年度就接獲約370件通報案件，但也有人謊報犬貓受傷讓救援人員白跑一趟，呼籲民眾要善用公務資源。