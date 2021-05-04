「超級血月」降臨！26日南瀛天文館舉辦超大月全蝕觀測

月亮怎麼染成紅色了！？眾所矚目的特殊天象「月全食」5月26日登場，因恰巧月亮相對接近地球，看起來較大，當天月亮將成為「超級血月」；南瀛天文館配合在當晚6點到9點舉辦月全食觀測，邀請天文迷一睹超級血月的魅力。

南瀛天文館表示，當地球走到月球及太陽中間時，在月球剛好進入地球的陰影時便產生月食。但由於黃道面及白道面之間有5度的夾角，所以並非每次月亮都會被地球的陰影籠罩住。陰影區可分為本影及半影，若整顆月球全部進入本影區，便會形成月全食。由於月食發生時，月球、地球、太陽一定會在同一條直線上，因此月食必定發生在滿月期間，這次月全食適逢「超級月亮」（視直徑達33角分看起來比較大)，天文迷稱「超級血月」。

很多人不清楚為什麼月全食月亮會變成紅色。南瀛天文館表示，月全食時雖然太陽光不會直接照射月球表面，但由於太陽光穿過地球大氣層時，短波長的藍光容易散射，長波長的紅光則因折射效應而偏折到月球表面，使得月亮呈現似血的暗紅色，而被稱為「血月」。

這次月全食在台灣可見到月出帶食，因月球尚未升起，無法看到半影食始及初虧；晚上6點31分月球東升；7點9分食既，月球已全部進入地球本影區內；7點19分食甚，此時月球最接近本影中央，是這次月全食的中點；7點28分生光，月球開始脫離地球本影區，可發現月面東側逐漸恢復成灰白色，全食階段結束；8點52分復圓，月球完全脫離地球本影區，偏食結束；9點51分半影食終全部結束，整個過程用肉眼即可看到。