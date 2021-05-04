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嘉義配天宮祝壽大典莊嚴隆重 百年前真人藝閣重現

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
配天宮昨晚舉行媽祖遶境遊行，百年前遶境有真人藝閣遊行，真人藝閣復興活動今年來到第3年，藝閣上小朋友撒平安糖、餅、文具飾品等小禮物，五花八門，與信眾遊客互動，鬧熱滾滾，趣味十足。圖／讀者提供
配天宮昨晚舉行媽祖遶境遊行，百年前遶境有真人藝閣遊行，真人藝閣復興活動今年來到第3年，藝閣上小朋友撒平安糖、餅、文具飾品等小禮物，五花八門，與信眾遊客互動，鬧熱滾滾，趣味十足。圖／讀者提供

今天媽祖誕辰，嘉義縣定古蹟朴子市配天宮清晨舉行媽祖1062年聖誕千秋祝壽大典，縣長翁章梁等來賓穿傳統長袍馬掛，在廟埕主持祝壽科儀，祈求媽祖庇佑帶來雨水，解除旱象，新冠肺炎疫情早日退散，國家風調雨順，縣政順利開展，百姓健康如意。

農曆3月23日「媽祖生」，香火鼎盛的配天宮清晨舉行隆重祝壽大典，翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、議長張明達、副議長陳怡岳、配天宮董事長蔡承宗、各級民意代表和地方各界陪禮與祭，來自各地信眾和陣頭湧入宮廟，虔誠祝禱，祈求媽祖護佑蒼生。

祝壽大典循古禮舉行，翁章梁擔任主禮官，主事者跪讀壽文，行獻酒、壽帛、壽桃、壽麵三獻禮及三跪九叩首禮，科儀莊嚴肅穆。

配天宮昨今天舉行媽祖遶境遊行，百年前遶境有真人藝閣遊行，老照片重現當年廟會盛況，真人藝閣復興活動今年來到第3年，配天宮將真人藝閣路線與陣頭路線，分開遶境，真人藝閣遶境遊行鬧熱滾滾，再現朴子街頭。

藝閣上小朋友撒平安糖、餅、文具飾品等小禮物，五花八門，與信眾遊客互動，趣味十足，是小朋友的最愛，今年配天宮邀請2019代表台灣參加國際小姐的邱怡澍，擔任媽祖遶境活動文化親善大使，藉其熱情和溫暖解說，帶信眾深入配天宮不動天后文化信仰。

配天宮昨晚舉行媽祖遶境遊行，百年前遶境有真人藝閣遊行，真人藝閣復興活動今年來到第3年，藝閣上小朋友撒平安糖、餅、文具飾品等小禮物，五花八門，與信眾遊客互動，鬧熱滾滾，趣味十足。圖／讀者提供
配天宮昨晚舉行媽祖遶境遊行，百年前遶境有真人藝閣遊行，真人藝閣復興活動今年來到第3年，藝閣上小朋友撒平安糖、餅、文具飾品等小禮物，五花八門，與信眾遊客互動，鬧熱滾滾，趣味十足。圖／讀者提供
配天宮昨晚舉行媽祖遶境遊行，百年前遶境有真人藝閣遊行，真人藝閣復興活動今年來到第3年，藝閣上小朋友撒平安糖、餅、文具飾品等小禮物，五花八門，與信眾遊客互動，鬧熱滾滾，趣味十足。圖／讀者提供
配天宮昨晚舉行媽祖遶境遊行，百年前遶境有真人藝閣遊行，真人藝閣復興活動今年來到第3年，藝閣上小朋友撒平安糖、餅、文具飾品等小禮物，五花八門，與信眾遊客互動，鬧熱滾滾，趣味十足。圖／讀者提供
配天宮昨晚舉行媽祖遶境遊行，百年前遶境有真人藝閣遊行，真人藝閣復興活動今年來到第3年，藝閣上小朋友撒平安糖、餅、文具飾品等小禮物，五花八門，與信眾遊客互動，鬧熱滾滾，趣味十足。圖／讀者提供
配天宮昨晚舉行媽祖遶境遊行，百年前遶境有真人藝閣遊行，真人藝閣復興活動今年來到第3年，藝閣上小朋友撒平安糖、餅、文具飾品等小禮物，五花八門，與信眾遊客互動，鬧熱滾滾，趣味十足。圖／讀者提供
今天媽祖誕辰，嘉義縣定古蹟朴子市配天宮清晨舉行媽祖1062年聖誕千秋祝壽大典。圖／嘉縣府提供
今天媽祖誕辰，嘉義縣定古蹟朴子市配天宮清晨舉行媽祖1062年聖誕千秋祝壽大典。圖／嘉縣府提供
今天媽祖誕辰，嘉義縣定古蹟朴子市配天宮清晨舉行媽祖1062年聖誕千秋祝壽大典，縣長翁章梁穿傳統長袍馬掛，主持祝壽科儀。圖／嘉縣府提供
今天媽祖誕辰，嘉義縣定古蹟朴子市配天宮清晨舉行媽祖1062年聖誕千秋祝壽大典，縣長翁章梁穿傳統長袍馬掛，主持祝壽科儀。圖／嘉縣府提供

媽祖 遶境 翁章梁

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