嘉義配天宮祝壽大典莊嚴隆重 百年前真人藝閣重現

今天媽祖誕辰，嘉義縣定古蹟朴子市配天宮清晨舉行媽祖1062年聖誕千秋祝壽大典，縣長翁章梁等來賓穿傳統長袍馬掛，在廟埕主持祝壽科儀，祈求媽祖庇佑帶來雨水，解除旱象，新冠肺炎疫情早日退散，國家風調雨順，縣政順利開展，百姓健康如意。

農曆3月23日「媽祖生」，香火鼎盛的配天宮清晨舉行隆重祝壽大典，翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、議長張明達、副議長陳怡岳、配天宮董事長蔡承宗、各級民意代表和地方各界陪禮與祭，來自各地信眾和陣頭湧入宮廟，虔誠祝禱，祈求媽祖護佑蒼生。

祝壽大典循古禮舉行，翁章梁擔任主禮官，主事者跪讀壽文，行獻酒、壽帛、壽桃、壽麵三獻禮及三跪九叩首禮，科儀莊嚴肅穆。

配天宮昨今天舉行媽祖遶境遊行，百年前遶境有真人藝閣遊行，老照片重現當年廟會盛況，真人藝閣復興活動今年來到第3年，配天宮將真人藝閣路線與陣頭路線，分開遶境，真人藝閣遶境遊行鬧熱滾滾，再現朴子街頭。