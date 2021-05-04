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台南便民服務升級 汰換老舊機車補助線上申請
台南市配合環保署機車汰舊換新補助並提供自有的加碼方案，累計近4年電動機車共成長3. 7萬輛，成長率六都第1名，今年的加碼補助方案，符合資格的民眾即日起可至環保局網站線上申請，但取得流水編號後必須在3日內完成各式文件上傳，否則申請無效。
台南市淘汰老舊機車換購低污染車輛加碼補助對象，除一般民眾外，還針對南化、龍崎、左鎮及楠西區及中低收入戶民眾提供更為優惠的補助，符合資格且有意汰換老舊機車的民眾，動作要快。
環保局表示，為保障民眾申請資料安全性與權益，一般民眾或車商代為線上申請，都需先申請流水編號，才能進行後續作業。一般民眾完成流水編號申請後須牢記編號，以利後續查詢進度。而取得流水編號3日內要完成所有文件上傳，逾期為無效申請。車商申請流水編號前，須先另申請一組帳號、密碼，以利控管全數送件資料，後續再以該帳號密碼辦理線上補助申請。
台南市2020年淘汰7.4萬輛1至4期燃油機車，近兩年共淘汰3.7萬輛二行程機車。線上申請網址：http://lowpoll.tnepb.gov.tw。洽詢電話06-3358262或3354359。
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