別跟荷包過不去！嘉縣這些路段加實施移動式測速照相

嘉義縣民雄分局為防制交通事故，確保用路人安全，在轄內12處即日起實施移動式測速照相，另外9處也將加強交通稽查，同時呼籲民眾酒後不開車，平安回家才是王道。

民雄分局在臉書公告，轄內台一線、台37線、145甲線、157線、159線、162(乙)線、164線、166線、嘉66線、嘉68線、嘉104-2線等處，機動實施移動式測速照相，提醒用路人減速慢行。

民雄分局也在易發生交通事故路段，民雄鄉台一線與頭橋工業路口、台一線與埤角路口、164線與79線（福懋加油站）、106線(大學路)與正大路、大林鎮中正路與民生路(榮林陸橋)、南華路(南華大學)、新港鄉159線與中洋路口、164線與大潭路口、溪口鄉溪民路與成功路口等處執行交通稽查勤務，加強取締重大交通違規，以避免發生各類交通事故。

另，108年7月1日「道路交通管理處罰條例」酒後駕車新制重罰外，亦於同年10月1日起，騎乘電動自行車須戴安全帽及最高時速不得超過25公里。

民雄分局呼籲民眾「酒後不開車、開車不喝酒」，並遵守交通安全規則，平平安安的出門，快快樂樂的回家。