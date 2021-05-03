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美麗的北港藝閣只剩明天 有人撒美金代替平安糖

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮延傳百年的藝閣，繽紛燦爛，光彩奪目，撒平安糖與民眾互動，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮延傳百年的藝閣，繽紛燦爛，光彩奪目，撒平安糖與民眾互動，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影

國內唯一的雲林縣北港朝天宮百年真人藝閣，五天遊街繽紛美麗，只剩今明兩天，民眾要把握機會觀賞。藝閣撒平安糖和遊客互動是重頭戲，趣味十足，更是年輕人和小朋友的最愛，因沒被撿走的平安糖粘得滿路盡是糖果，汙染市容，經宣導後，很多人改撒花、布偶或文具飾品，甚至還出現美金、高麗菜，五花八門，平安又好玩。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，每年北港媽祖出巡，神轎和陣頭遊行2天，延傳百年的真人藝閣遊行5天，明天是最後一晚，繽紛彩麗的藝閣上可愛小孩，裝扮著古老故事人物，丟平安糖和遊客互動更深受喜愛，歡迎大家把握機會來觀賞。

以往丟平安糖，因數量太多且有的品質較差的糖果沒人要，所以在藝閣落幕，滿街留下糖果經日曬車輾，粘得滿路是糖果，清理格外困難，經多方宣導，糖果量變少且改撒文具、花朵、布偶娃娃、衛生紙、菜瓜布、飛機玩具等五花八門。

「有人丟美金耶！」有人撿到紅包打開看是一元美金，十分驚喜。此外，也有人撒「保健飲品」，甚至連最近滯銷的高麗菜也派上用場，無奇不有。

今年共四十四座藝閣今晚進行評分，造型古今皆有，有的走現代風，以彩光加震撼音樂取勝，有的堅持古傳統工法，每座藝閣都是取材古代神奇故事，聲光俱佳，更有應景的請出海龍王求雨，祈求甘霖解旱，四十四座藝閣連成龐大車隊遊街，宛如一條五光十色的巨龍，媲美迪士尼的花車遊行，也點綴了北港的夜。

北港朝天宮延傳百年的藝閣，繽紛燦爛，光彩奪目，撒平安糖與民眾互動，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮延傳百年的藝閣，繽紛燦爛，光彩奪目，撒平安糖與民眾互動，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮延傳百年的藝閣，繽紛燦爛，光彩奪目，撒平安糖與民眾互動，深受喜愛。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮延傳百年的藝閣，繽紛燦爛，光彩奪目，撒平安糖與民眾互動，深受喜愛。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮延傳百年的藝閣，繽紛燦爛，光彩奪目，撒平安糖與民眾互動，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮延傳百年的藝閣，繽紛燦爛，光彩奪目，撒平安糖與民眾互動，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 高麗菜 衛生紙

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