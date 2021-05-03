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影／嘉義朴子配天宮真人藝閣遶境市區 孩童灑糖果信眾瘋搶
嘉義朴子配天宮明天將辦媽祖祝壽大典，今天下午2時各方陣頭市區遶境，廟方更搬出多達20輛真人藝閣表演，小孩扮演的神明在車上灑糖果，引爆信眾爭搶，朴子市區街頭熱鬧非凡。
明天農曆3月23日是媽祖生日，早上7點將在廟前舉行祝壽大典，隨後起駕遶境朴子市區，今年邀請2019代表台灣參加國際小姐的邱怡澍擔任媽祖遶境活動文化親善大使，藉由熱情和溫暖的解說帶信眾深入配天宮不動天后文化信仰。
配天宮今天上午遶境市區，其中由孩童扮演的真人藝閣也格外吸睛，廟方解釋這項傳統已有超過百年歷史，然20多年前因故中斷。
三年前，朴子天公壇文書組長李文傑以天公壇名義籌辦真人藝閣遊行，獲縣議員黃嫈珺等地方人士支持贊助，以2台重現歷史場景，2019增為6台。
今年由各方人士熱情贊助，2天的遶境真人藝閣增加到20台次，廟方監事會也決議，為免遶境隊伍過長，造成遶境隊伍不順暢，敬謝其他聘請一般電動藝閣，有心贊助樸仔媽光彩的善信，請轉換其他陣頭或贊助遶境所需物資。
配天宮表示，不動天后明日上午7時將在廟埕廣場，循古禮舉行祝壽典禮，隨後起駕遶境朴子市區，親善大使邱怡澍連2天都會在臉書配天宮粉絲專頁Live現場直播，無法到場民眾可以在線上與即時互動。
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