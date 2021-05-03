快訊

被黃承國轟「背叛自己價值投靠國民黨」 鄭麗文回應了

日職／吳念庭碰到爭議判決 兩分打點逆轉二壘打遭沒收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嘉義朴子配天宮真人藝閣遶境市區 孩童灑糖果信眾瘋搶

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義朴子配天宮真人藝閣上，由孩童扮演的仙童灑下糖果，引爆民眾爭搶。記者莊祖銘／攝影
嘉義朴子配天宮真人藝閣上，由孩童扮演的仙童灑下糖果，引爆民眾爭搶。記者莊祖銘／攝影

嘉義朴子配天宮明天將辦媽祖祝壽大典，今天下午2時各方陣頭市區遶境，廟方更搬出多達20輛真人藝閣表演，小孩扮演的神明在車上灑糖果，引爆信眾爭搶，朴子市區街頭熱鬧非凡。

明天農曆3月23日是媽祖生日，早上7點將在廟前舉行祝壽大典，隨後起駕遶境朴子市區，今年邀請2019代表台灣參加國際小姐的邱怡澍擔任媽祖遶境活動文化親善大使，藉由熱情和溫暖的解說帶信眾深入配天宮不動天后文化信仰。

配天宮今天上午遶境市區，其中由孩童扮演的真人藝閣也格外吸睛，廟方解釋這項傳統已有超過百年歷史，然20多年前因故中斷。

三年前，朴子天公壇文書組長李文傑以天公壇名義籌辦真人藝閣遊行，獲縣議員黃嫈珺等地方人士支持贊助，以2台重現歷史場景，2019增為6台。

今年由各方人士熱情贊助，2天的遶境真人藝閣增加到20台次，廟方監事會也決議，為免遶境隊伍過長，造成遶境隊伍不順暢，敬謝其他聘請一般電動藝閣，有心贊助樸仔媽光彩的善信，請轉換其他陣頭或贊助遶境所需物資。

配天宮表示，不動天后明日上午7時將在廟埕廣場，循古禮舉行祝壽典禮，隨後起駕遶境朴子市區，親善大使邱怡澍連2天都會在臉書配天宮粉絲專頁Live現場直播，無法到場民眾可以在線上與即時互動。

嘉義朴子配天宮真人藝閣上，由孩童扮演的仙童灑下糖果，引爆民眾爭搶。記者莊祖銘／攝影
嘉義朴子配天宮真人藝閣上，由孩童扮演的仙童灑下糖果，引爆民眾爭搶。記者莊祖銘／攝影
嘉義朴子配天宮真人藝閣上，由孩童扮演的仙童灑下糖果，引爆民眾爭搶。記者莊祖銘／攝影
嘉義朴子配天宮真人藝閣上，由孩童扮演的仙童灑下糖果，引爆民眾爭搶。記者莊祖銘／攝影

遶境 朴子 媽祖 嘉義

延伸閱讀

高雄左營廟會遶境1人遭馬甩頭擊中倒地 臉傷送醫

媽祖遶境有真人藝閣國際小姐 配天宮祈安遶境後天登場

影／國內首度移駕！ 松山慈惠堂母娘今遶境宜蘭

北港朝天宮斥資千萬元媽祖鑾轎首遶境 信眾圍觀

相關新聞

網路瘋傳的經典「炮灰人」 本尊曝光有段媽祖感人故事

北港朝天宮媽祖出巡中出現一名「炮灰人」，被鞭炮炸得滿身炮灰，臉部全被厚厚灰層覆蓋，經典照片在網路瘋傳，今天記者透過管道找...

美麗的北港藝閣只剩明天 有人撒美金代替平安糖

國內唯一的雲林縣北港朝天宮百年真人藝閣，五天遊街繽紛美麗，只剩今明兩天，民眾要把握機會觀賞。藝閣撒平安糖和遊客互動是重頭...

仁醫團到雲林山區偏村義診 獨老怕錯過熱心村長忙接送

全台走透透關懷偏鄉居民健康的台灣仁醫騎士協會，去年7月起接連到雲林偏遠山區的古坑鄉山區義診，仁醫團深知山區醫療極度缺乏，...

雲林生育加碼補助 張麗善：生愈多領愈多！

面對少子女化，雲林縣政府為鼓勵民眾生育，2019年首度提高補助津貼，縣長張麗善今天宣布，從5月起再加碼補助，生產第2胎及...

助小農食農教育體驗 台南農夫市集好康一籮筐

台南市政府農業局近來結合各地農會、小農，舉辦農夫市集活動，農業局表示，農夫市集不再只是單純採購農產品市場，還附帶舉辦各式...

影／台南名醫建神農大帝廟 年年有考生祈求後考上醫科

台南永康「開天聖明宮」主祀神農大帝，民國106年台南名醫陳俊銘還願興建，廟雖不大在成功里小巷子裡，建成至今每年都有要考醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。