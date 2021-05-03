嘉義縣首創廢棄校舍改建長青樂活中心 5月底全面落成

嘉義縣耗資逾千萬，改建廢棄義竹國小埤前分校打造長青樂活中心，創縣內首例，中心規劃日間照顧中心、巷弄長照站、社區廚房，及修整戶外操場等，長照站委外經營預計今年五月底開幕，預計將活化縣內廢棄空間，打造老人安心休憩場所。

嘉義縣向中央爭取前瞻經費，活化廢棄校舍，今年3月，埤前社區發展協會首先進駐左側乙棟教室，開始巷弄長照站試辦，號召村莊內熱心志工一同加入服務行列。

長照站每週一至二上午提供健康促進、共餐、社會參與、關懷訪視、電話問安等服務，並維護環境綠美化，社區長輩除參加巷弄長照站，一區空地整地翻土作畦，利用廚餘變肥料，一起種植社區農園。

右側甲棟日間照顧中心經由嘉義縣樂健照顧服務勞動合作社作為承作，目前正進行室內裝修作業，同一時段估可服務24名失智失能者，預計於今年5月底開始提供服務。

嘉義縣截至110年3月老人人口比例已達20.56%，義竹鄉老年人口比例則達27%為本縣前3高鄉鎮，長期照顧資源需求迫切，卻無閒置合法空間可釋出辦理日間照顧中心。

縣府社會局爭取教育處裁撤閒置分校，辦理長照服務，並向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費補助950萬，加上縣府自籌115萬元合計1065萬元。