服務超高齡偏鄉台南山上區 台南醫院新化分院今增據點
衛福部台南醫院新化分院在山上區推動「社區整合型中心A單位服務」，協助山上區民眾認識醫院服務、促進社區民眾健康；今天在山上區明和里活動中心舉辦「山上區A據點揭牌」及關懷山上區民眾健康促進活動。
新化分院在山上區明和里活動中心-設置長照服務據點，配置專屬個管師提供服務。院方今天安排癌症篩檢、BC肝篩檢、測量血壓、血糖、腹部超音波檢查、三高衛教宣導、諮詢服務、長照2.0宣導等，個管師依失能或失智長者問題，擬定照顧服務計畫，連接資源提供服務，延緩長輩失能、失智，打造山上區長照服務特色，守護長輩健康。
台南醫院院長楊延光表示，新化分院一直在進步，分院及總院致力照顧山區民眾，分院離山上區近，醫療資源挹注讓山上區長輩健康獲得最好醫療照顧管理，配合地方政府推動長照據點責無旁貸，新化分院院長張耀仁表示，山上區老年人口占全區總數21.9%，已達超高齡門檻，伴隨各種疾病與功能退化，長照及醫療照護需求也相對增加，即時的醫療資源進駐來準備因應要感謝參與每個單位夥伴，分院一定全力支援提供服務。
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