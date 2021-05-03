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仁醫團到雲林山區偏村義診 獨老怕錯過熱心村長忙接送

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
仁醫騎士協會再度上山為草嶺地區村民義診，提供完善的中醫服務，吸引大批民眾就診。記者蔡維斌／翻攝
仁醫騎士協會再度上山為草嶺地區村民義診，提供完善的中醫服務，吸引大批民眾就診。記者蔡維斌／翻攝

全台走透透關懷偏鄉居民健康的台灣仁醫騎士協會，去年7月起接連到雲林偏遠山區的古坑鄉山區義診，仁醫團深知山區醫療極度缺乏，今天再度率隊上山，提供醫藥針灸義診、推拿整復等物理治療，許多曾看過診的村民一早就趕來診療，有的居住深山的獨老，擔心錯過良醫上山，熱心村長政國也忙著接送，溫馨滿山園。

台灣仁醫騎士協會每年舉辦偏鄉義診，創會會長黃碧松帶領逾30名醫護志工上山下海，由於黃碧松也是雲林古坑人，深知故鄉醫療資源缺乏，村民就醫至少得跑上一小時車程，所以去年七月起首度上山義診，今天第四度前往樟湖社區。

除黃碧松之外，也帶領資深中醫師廖世輝，謝福德，洪淑英，洪志鵬、林慶恆，謝福德、林憲慶，翁瑞文。推拿師、藥師志工等34位人員。提供內科、針灸、推拿整復及中醫藥健康諮詢等完整醫療服務。

今天一大早義診開始，已擠滿趕來就診的村民，社區理事長林啟顯也當志工協助，村長林政國得知有部分住在偏僻深山的長者無法到來，擔心錯失接受難得的療治機會，即親自開車接送行動不便的老人，一趟接一，老人家不斷感謝，有的人上次義診有明顯改善，今早特地趕來掛號。

黃碧松說，山區老人家長期務農，多半出現各種痠痛及雙腳無力，有內服良藥加上針灸治療效果良好，山上民眾看醫生得舟車勞頓相當辛苦，對病痛患者更是一大折磨，除希望藉由義診為民眾看病，也藉機宣導衛生教育，讓大家知道雖居住偏村但也應自知如何追蹤並保健自身健康。

仁醫騎士協會再度上山為草嶺地區村民義診，提供完善的中醫服務，吸引大批民眾就診。記者蔡維斌／翻攝
仁醫騎士協會再度上山為草嶺地區村民義診，提供完善的中醫服務，吸引大批民眾就診。記者蔡維斌／翻攝
仁醫騎士協會再度上山為草嶺地區村民義診，提供完善的中醫服務，熱心村長林國政幫忙接送行動不便的老人家前往就醫。記者蔡維斌／翻攝
仁醫騎士協會再度上山為草嶺地區村民義診，提供完善的中醫服務，熱心村長林國政幫忙接送行動不便的老人家前往就醫。記者蔡維斌／翻攝
仁醫騎士協會再度上山為草嶺地區村民義診，提供完善的中醫服務，吸引大批民眾就診。記者蔡維斌／翻攝
仁醫騎士協會再度上山為草嶺地區村民義診，提供完善的中醫服務，吸引大批民眾就診。記者蔡維斌／翻攝
仁醫騎士協會再度上山為草嶺地區村民義診，提供完善的中醫服務和良藥，吸引大批民眾就診。記者蔡維斌／翻攝
仁醫騎士協會再度上山為草嶺地區村民義診，提供完善的中醫服務和良藥，吸引大批民眾就診。記者蔡維斌／翻攝
仁醫騎士協會再度上山為草嶺地區村民義診，提供完善的中醫服務，吸引大批民眾就診。記者蔡維斌／翻攝
仁醫騎士協會再度上山為草嶺地區村民義診，提供完善的中醫服務，吸引大批民眾就診。記者蔡維斌／翻攝

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