雲林生育加碼補助 張麗善：生愈多領愈多！

面對少子女化，雲林縣政府為鼓勵民眾生育，2019年首度提高補助津貼，縣長張麗善今天宣布，從5月起再加碼補助，生產第2胎及以上胎數者，依胎序相對補助、生愈多領愈多，希望鼓勵青年勇於結婚、認真生育，此外跨局處整合資源祭出優惠方案，民眾透過雲林Nubi APP即可隨時查詢使用。

張麗善說，民政處、家庭教育中心分別有未婚聯誼活動及單身諮詢課程，提供單身者友善交友環境，另建設處、農業處推出新婚套餐，包括喜宴、大餅、古禮、婚禮優惠等，民政處及勞青處也可為新人設計「雲林style」婚禮儀式，提升結婚誘因。

近5年雲林縣新生兒每年平均4200位、死亡人數約7200位，人口消長「生不如死」，年平均減少3千人。張麗善說，為減少青年壓力及負擔，2019年生育津貼第1胎從8千元提高到1萬元，第2胎1.5萬元。

據統計，雲林縣生育率第1胎約48%、第2胎約35%、第3胎約12%，張麗善表示，提高生育率仍有努力空間，多數夫妻不太願意生到3胎或以上，因此縣府以結婚、生育及教養3大面向推出「金幸福」存摺，囊括全局處相關社會福利政策，資源總價值達200萬元。

其中，生育補助從今年5月起，第2胎及以上胎數「依胎序給予相對補助」，等於第2胎2萬、第3胎3萬…依此列推；「幼兒教養方面也幫青年想好了」，張麗善說，友善育兒、全面照顧政策包括育兒津貼、準公共化幼兒園、祖孫托育、育兒指導、抓周活動及預防幼兒走失天倫D+卡，總計115萬3600元。

另和台大雲林分院合作，去年起針對設籍縣內有不孕症治療需求的夫妻，提供接受人工生殖（試管嬰兒）技術補助、最高2萬元，及國中小學生書籍、學費全免等。

張麗善說，金幸福存摺主打的婚育優惠措施，即日起率先結合數位縣民平台Nubi APP推出回饋扭幣活動，民眾參加縣府舉辦的聯誼或前往婚紗店拍婚紗，皆可領取5000枚扭幣，此外至81家合作店家消費可領取500枚扭幣，所得扭幣可在縣內84家特約店家消費使用。