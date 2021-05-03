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助小農食農教育體驗 台南農夫市集好康一籮筐

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
拓展市場新通路，台南市政府農業局近來結合各地農會、小農，力推農夫市集。圖／台南市政府農業局提供
拓展市場新通路，台南市政府農業局近來結合各地農會、小農，力推農夫市集。圖／台南市政府農業局提供

台南市政府農業局近來結合各地農會、小農，舉辦農夫市集活動，農業局表示，農夫市集不再只是單純採購農產品市場，還附帶舉辦各式不同食農教育活動體驗，近期還推出台南市市集總覽地圖，清楚標示相關資訊，方便消費者前往。

農業局說，北區前鋒路加油站旁綠草地，每月第一、三個周六早上固定舉辦「青食樂南應大市集」，除採買農特產品，消費者還可以參加由不同農夫所規劃有趣食農教育體驗DIY活動，適合親子一起參與。

市長黃偉哲表示，市府支持農民不遺餘力，每月第一個周五於永華市政中心、最後一個周五於民治市政中心，無償提供給農民販賣農產品，市府員工公務繁忙，也能買到健康新鮮蔬果，當天到市府洽公的民眾，也可以順便帶回最新鮮農產品。

農業局長謝耀清指出，新化區農會、安定區農會，每月第二、四個周六上午都舉辦小農市集，新化的鳳梨、竹筍及安定的蘆筍，皆是夏日盛產農產品，到市集直接向農民購買最新鮮。

里仁事業、大成長城及南仁湖集團等民間企業也力挺小農；里仁事業新營中山店與新營在地的禾作無毒蔬果鋪合作，每月第一、三個周六上午提供廣場，讓小農們販售農產品；大成長城公司選每月第二個周五下午，在安心購門市永康店舉辦小農展售，透過料理教室活動帶動買氣。

另外，國三東山服務區的東山道農市集，有台南豐富農產品，每周末完整呈現，還有現煮東山咖啡品嘗，讓逛農夫市集更有特色。

農業局推出的台南市市集總覽地。圖／台南市政府農業局提供
農業局推出的台南市市集總覽地。圖／台南市政府農業局提供
拓展市場新通路，台南市政府農業局近來結合各地農會、小農，力推農夫市集。圖／台南市政府農業局提供
拓展市場新通路，台南市政府農業局近來結合各地農會、小農，力推農夫市集。圖／台南市政府農業局提供

食農教育 農民 農會

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