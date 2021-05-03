聽新聞
test
0:00 / 0:00
助小農食農教育體驗 台南農夫市集好康一籮筐
台南市政府農業局近來結合各地農會、小農，舉辦農夫市集活動，農業局表示，農夫市集不再只是單純採購農產品市場，還附帶舉辦各式不同食農教育活動體驗，近期還推出台南市市集總覽地圖，清楚標示相關資訊，方便消費者前往。
農業局說，北區前鋒路加油站旁綠草地，每月第一、三個周六早上固定舉辦「青食樂南應大市集」，除採買農特產品，消費者還可以參加由不同農夫所規劃有趣食農教育體驗DIY活動，適合親子一起參與。
市長黃偉哲表示，市府支持農民不遺餘力，每月第一個周五於永華市政中心、最後一個周五於民治市政中心，無償提供給農民販賣農產品，市府員工公務繁忙，也能買到健康新鮮蔬果，當天到市府洽公的民眾，也可以順便帶回最新鮮農產品。
農業局長謝耀清指出，新化區農會、安定區農會，每月第二、四個周六上午都舉辦小農市集，新化的鳳梨、竹筍及安定的蘆筍，皆是夏日盛產農產品，到市集直接向農民購買最新鮮。
里仁事業、大成長城及南仁湖集團等民間企業也力挺小農；里仁事業新營中山店與新營在地的禾作無毒蔬果鋪合作，每月第一、三個周六上午提供廣場，讓小農們販售農產品；大成長城公司選每月第二個周五下午，在安心購門市永康店舉辦小農展售，透過料理教室活動帶動買氣。
另外，國三東山服務區的東山道農市集，有台南豐富農產品，每周末完整呈現，還有現煮東山咖啡品嘗，讓逛農夫市集更有特色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言