網路瘋傳的經典「炮灰人」 本尊曝光有段媽祖感人故事

北港朝天宮媽祖出巡中出現一名「炮灰人」，被鞭炮炸得滿身炮灰，臉部全被厚厚灰層覆蓋，經典照片在網路瘋傳，今天記者透過管道找到炮灰人本尊，朝天宮董事長蔡咏鍀也面見一睹他的廬山真面目，得知這位從台北返鄉扛轎的炮灰人曾有一段被媽祖救命的感人故事，董事長希望將這些辛苦轎伕的臉譜收集成冊，作為北港媽出巡的薪傳象徵。

台灣三大炮之一的北港媽祖出巡炸轎、犁轎，一直是吸引年輕人的廟會項目，兩天的出巡已告落幕，百年藝閣五天遊行將持續到明天，因1129案確診者於上月二十五日曾到過北港朝天宮，董事長蔡咏鍀今天特指示廟方全面加強防疫，呼籲遊客落實戴口罩。

兩天的媽祖出巡估計炸掉超過兩千萬元的鞭炮，兩天來網路瘋傳北港超神勇的「炮灰人」，超經典的轎伕臉譜特寫畫面，震撼了許多人，尤其滿臉被一層層厚厚的炮灰覆蓋，耳朵也塞滿炮灰，很多人除感動轎伕的神勇，也質疑到底如何清洗。

本報記者今天透過朝天宮防疫實名制的名冊，終於找到炮灰人本尊，他是「五媽會」的許韋鑫，朝天宮董事長蔡咏鍀特地與他會面，也感謝所有轎班會的辛勞。

蔡咏鍀說，北港媽祖神轎隊包括祖媽到六媽及虎爺都各有轎班會，每年媽祖出巡，分散在各地數百名年輕人都會接受號召主動返鄉加入扛轎行列，兩天出巡馬不停蹄日夜兼程，尤其接受強大鞭炮的轟炸，讓人感受信仰力量的偉大，將來不排除把轎伕臉譜收集成冊，作為媽祖出巡薪傳的象徵。

請了四天假專程從台北返鄉的28歲許韋鑫說出他年年返鄉扛轎從不間斷的原由，他說，六歲生了一場大病，腹痛發燒一個多月，醫藥罔效無法進食，瘦成皮包骨，醫生說不到台北大醫院，恐難保小命。

他說，赴北就醫舟車勞頓，父親即求助媽祖，讓媽祖收他為義子並求了藥籤和香灰回家，沒到隔天竟開始能進食，病況日漸痊癒，保了他一命，所以他從七歲就當起「小轎伕」，每年媽祖出巡就隨父親一起扛轎謝神，二十多年不間斷，可算是最資深的轎伕了。

被問如何耐得強大鞭炮的轟炸，他說，炮火熱熖難耐，濃煙中也無法呼吸，所以全憑經驗和毅力，心中感念媽祖同在，再大炮火都挺得住。另一位炮灰人陳柏陽也恢復本尊面貌，他說，有十六年扛轎經驗，腳受傷是走到起泡而非鞭炮炸傷的。

面對強大炮火難道毫不畏懼，他們說，身處炮火有一種很不同的心情愉悅，有時愈炸愈有成就感，就愈快樂，好像被炸一次就被媽祖保佑一次，感覺也和媽祖更接近了。