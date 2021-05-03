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網路瘋傳的經典「炮灰人」 本尊曝光有段媽祖感人故事

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
網路炮灰人本尊許韋鑫說出他從小被媽祖救了一命，從七歲就隨父參加扛轎的感人故事。記者蔡維斌／攝影
網路炮灰人本尊許韋鑫說出他從小被媽祖救了一命，從七歲就隨父參加扛轎的感人故事。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮媽祖出巡中出現一名「炮灰人」，被鞭炮炸得滿身炮灰，臉部全被厚厚灰層覆蓋，經典照片在網路瘋傳，今天記者透過管道找到炮灰人本尊，朝天宮董事長蔡咏鍀也面見一睹他的廬山真面目，得知這位從台北返鄉扛轎的炮灰人曾有一段被媽祖救命的感人故事，董事長希望將這些辛苦轎伕的臉譜收集成冊，作為北港媽出巡的薪傳象徵。

台灣三大炮之一的北港媽祖出巡炸轎、犁轎，一直是吸引年輕人的廟會項目，兩天的出巡已告落幕，百年藝閣五天遊行將持續到明天，因1129案確診者於上月二十五日曾到過北港朝天宮，董事長蔡咏鍀今天特指示廟方全面加強防疫，呼籲遊客落實戴口罩。

兩天的媽祖出巡估計炸掉超過兩千萬元的鞭炮，兩天來網路瘋傳北港超神勇的「炮灰人」，超經典的轎伕臉譜特寫畫面，震撼了許多人，尤其滿臉被一層層厚厚的炮灰覆蓋，耳朵也塞滿炮灰，很多人除感動轎伕的神勇，也質疑到底如何清洗。

本報記者今天透過朝天宮防疫實名制的名冊，終於找到炮灰人本尊，他是「五媽會」的許韋鑫，朝天宮董事長蔡咏鍀特地與他會面，也感謝所有轎班會的辛勞。

蔡咏鍀說，北港媽祖神轎隊包括祖媽到六媽及虎爺都各有轎班會，每年媽祖出巡，分散在各地數百名年輕人都會接受號召主動返鄉加入扛轎行列，兩天出巡馬不停蹄日夜兼程，尤其接受強大鞭炮的轟炸，讓人感受信仰力量的偉大，將來不排除把轎伕臉譜收集成冊，作為媽祖出巡薪傳的象徵。

請了四天假專程從台北返鄉的28歲許韋鑫說出他年年返鄉扛轎從不間斷的原由，他說，六歲生了一場大病，腹痛發燒一個多月，醫藥罔效無法進食，瘦成皮包骨，醫生說不到台北大醫院，恐難保小命。

他說，赴北就醫舟車勞頓，父親即求助媽祖，讓媽祖收他為義子並求了藥籤和香灰回家，沒到隔天竟開始能進食，病況日漸痊癒，保了他一命，所以他從七歲就當起「小轎伕」，每年媽祖出巡就隨父親一起扛轎謝神，二十多年不間斷，可算是最資深的轎伕了。

被問如何耐得強大鞭炮的轟炸，他說，炮火熱熖難耐，濃煙中也無法呼吸，所以全憑經驗和毅力，心中感念媽祖同在，再大炮火都挺得住。另一位炮灰人陳柏陽也恢復本尊面貌，他說，有十六年扛轎經驗，腳受傷是走到起泡而非鞭炮炸傷的。

面對強大炮火難道毫不畏懼，他們說，身處炮火有一種很不同的心情愉悅，有時愈炸愈有成就感，就愈快樂，好像被炸一次就被媽祖保佑一次，感覺也和媽祖更接近了。

至於如何洗去滿身炮灰，有網友笑說，可能需要送進洗車場才洗得乾淨。「把人當碗洗！」陳柏陽則分享經驗指出，用去汙力強的洗碗精加菜瓜布，搓刷一個多小時才洗得掉，許韋鑫笑說，先把最上層灰屑用水柱沖掉，再慢慢用沐浴精清洗約一個多小時即可，重點是要確保浴室水管不被堵塞。

北港神勇的轎伕都是從全國四面八方的年輕人加入，他們不畏強大炮火，連被轟炸兩天被炸得灰頭土臉，但還是感覺很快樂。記者蔡維斌／翻攝
北港神勇的轎伕都是從全國四面八方的年輕人加入，他們不畏強大炮火，連被轟炸兩天被炸得灰頭土臉，但還是感覺很快樂。記者蔡維斌／翻攝
台灣三大炮之一的北港媽祖出巡炸轎，來自各地接受號召返鄉的年輕人，扛起出巡吃炮的重責。記者蔡維斌／攝影
台灣三大炮之一的北港媽祖出巡炸轎，來自各地接受號召返鄉的年輕人，扛起出巡吃炮的重責。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖出巡結束，這兩天在網路瘋傳北港炮灰人照片，十分經典，滿臉灰屑厚厚一層，很多人質疑不知該如何清洗。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖出巡結束，這兩天在網路瘋傳北港炮灰人照片，十分經典，滿臉灰屑厚厚一層，很多人質疑不知該如何清洗。記者蔡維斌／翻攝
網路瘋傳的北港經典炮灰人，今天透過防疫實名制，找到本尊許韋鑫（右），朝天宮董事長蔡咏鍀面見並感謝轎班會所有成員的辛勞。記者蔡維斌／攝影
網路瘋傳的北港經典炮灰人，今天透過防疫實名制，找到本尊許韋鑫（右），朝天宮董事長蔡咏鍀面見並感謝轎班會所有成員的辛勞。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖出巡結束，這兩天在網路瘋傳北港炮灰人照片，十分經典，滿臉灰屑厚厚一層，很多人質疑不知該如何清洗。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖出巡結束，這兩天在網路瘋傳北港炮灰人照片，十分經典，滿臉灰屑厚厚一層，很多人質疑不知該如何清洗。記者蔡維斌／翻攝
北港神勇的轎伕都是從全國四面八方的年輕人加入，他們不畏強大炮火，炸得愈多感覺和媽祖愈靠近，也就更快樂。記者蔡維斌／翻攝
北港神勇的轎伕都是從全國四面八方的年輕人加入，他們不畏強大炮火，炸得愈多感覺和媽祖愈靠近，也就更快樂。記者蔡維斌／翻攝
北港神勇的轎伕都是從全國四面八方的年輕人加入，他們不畏強大炮火，連被轟炸兩天被炸得灰頭土臉，坐上滿是的炮灰的炮陣中，很有成就感，感覺很快樂。記者蔡維斌／翻攝
北港神勇的轎伕都是從全國四面八方的年輕人加入，他們不畏強大炮火，連被轟炸兩天被炸得灰頭土臉，坐上滿是的炮灰的炮陣中，很有成就感，感覺很快樂。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖出巡結束，這兩天在網路瘋傳北港炮灰人照片，十分經典，滿臉灰屑厚厚一層，很多人質疑不知該如何清洗。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖出巡結束，這兩天在網路瘋傳北港炮灰人照片，十分經典，滿臉灰屑厚厚一層，很多人質疑不知該如何清洗。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖出巡結束，這兩天在網路瘋傳北港炮灰人照片，十分經典，滿臉灰屑厚厚一層，很多人質疑不知該如何清洗。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖出巡結束，這兩天在網路瘋傳北港炮灰人照片，十分經典，滿臉灰屑厚厚一層，很多人質疑不知該如何清洗。記者蔡維斌／翻攝
北港神勇的轎伕都是從全國四面八方的年輕人加入，他們不畏強大炮火，連被轟炸兩天被炸得灰頭土臉，但還是感覺很快樂。記者蔡維斌／翻攝
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台灣三大炮之一的北港媽祖出巡炸轎，來自各地接受號召返鄉的年輕人，扛起出巡吃炮的重責。記者蔡維斌／攝影
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媽祖 北港朝天宮 神轎

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