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無人機跨局處合作 南市與高公局簽備忘錄

中央社 / 台南3日電

為擴大無人機創新應用，台南市義消通訊中隊與高速公路局南公局簽署合作備忘錄，加強雙方自製無人機技術交流，以提升用路人及台南市民安全。

台南市政府消防局民國108年2月成立機能型資通訊義消，網羅具有資訊及無人機應用操作技術的義消人員，結合無人機科技應用，協助消防局救災成效良好。義消通訊中隊提昇救災作為不斷創新精進，研發無人機廣播設備、吊掛設備都是為全國首創，在各項勤務上發揮最大效益。

為擴大無人機創新應用，資通義消與無人機應用已有6年經驗的高速公路局南區養護工程分局進行技術交流，共同委託專家學者研發自製繫留無人機，在多旋翼無人機上外掛電源模塊和複合繫纜，連接地面電源設備，代替原來電池。打破一般無人機飛行限制，飛行時間最高可達數天以上，在無人機使用上有相當大進展。

消防局民力運用科表示，這項繫留無人機搭載廣播設備導入民安7號演習，並協助於土石流演習場景救災演練，獲得各界好評。為使雙方橫向聯繫更周全，利用繫留無人機提升雙方救災、高速公路橋梁檢測等業務工作更完善，雙方決議簽署合作備忘錄，加強雙方自製無人機技術交流。由義消通訊中隊長王璟瑞及南分局代表岡山工務段段長陳素娥共同簽署。

消防局長李明峯表示，台南市政府要打造智慧城市，無人機是不可或缺的環節，盼透過義消與高公局技術及操作經驗交流，建立跨機關合作，彼此互相支援機制，擴大無人機應用層面。

高速公路 演習 岡山 無人機

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