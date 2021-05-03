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嘉市中央廣場新遊具將啟用 湖子內將建1.8公里綠帶
國內公園密度最高的嘉義市，前年檢測編7500萬預算要改善其中29座公園的遊具，今年底合格率預計達5成，中正公園改建廣場型特色遊戲場、北香湖公園打造地景式全齡遊戲場等；但有市議員認為進度太慢，也要求改造公園要加入主題性。
市府指出，自2019年起連3年每年編列7500萬，今年會先完成全數公園規畫設計的發包，明年度預算一過，就能立即啟動工程發包。
市議員黃思婷指出，前年就檢測完畢全市的公園，直到今年卻仍有一半無法改善，且市長黃敏惠因公園有正負面評價，應有主題化的特色；議員黃大佑提出，特色公園應一看照片就知在哪裡、要與眾不同、安全、大小朋友共享。
建設處指出，中正公園的兒童遊戲場，改造成廣場型特色遊戲場，包括地面遊戲區、地面享樂區、復古遊樂區等，預計年底完工；北香湖公園會用林業生態改善入口意象，新建1處地景式全齡遊戲場，有神木溜滑梯，現細部設計中，可能明年完工啟用；嘉義公園則針對太空城堡遊戲場的安全措施加強，舊鳥籠改建但僅做意象，不會飼養動物，預計明年開放。
建設處也指，工務處編預算、建設處協助於中央廣場內新建全齡遊戲場，溜滑梯下方有輔助身障人士設施，另有攀岩、健身器材等，也整修廁所，今年6月就可完工。
此外，建設處會在湖子內地區湖美一路沿線，開闢總長1.8公里的綠帶，預計總面積12公頃，今年8月完成細部設計。
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