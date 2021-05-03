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嘉縣新任副縣長劉培東今布達 翁章梁期許共同攜手轉型

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣新任副縣長劉培東今佈達，圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新任副縣長劉培東今佈達，圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣前副縣長吳容輝接任台鹽實業公司董事長，新任副縣長由內政部營建署陽明山國家公園管理處長劉培東擔任，今日布達；縣長翁章梁感謝劉培東願意回到嘉義他也強調，縣府團隊努力的目標始終如一，「左手抓緊發展，右手要改善鄉親生活品質」，持續朝向農工縣邁進。

「報告縣長，我要上工了」，劉培東喊出，自民國99離開嘉義後，再次回來嘉義，環境已改變許多，擔任的角色也不同，但為嘉義縣付出、服務的心始終不變。

翁章梁表示，劉培東曾任縣府建設局長、城鄉發展處長共6年，大埔美工業園區的開發也在其任內招商完成，對嘉義並不陌生，劉培東具工程背景及都市計劃專業，嘉義縣要邁向農工大縣，未來有關工業區、航太園區及科學園區開發，尤其工業發展所帶來的城鎮發展，都需要都市計劃先期規劃及掌握趨勢，翁也期許，未來將借助劉副縣長的專業，共同攜手勇敢轉型，創新嘉義

翁章梁形容嘉義縣團隊猶如一支精密部隊，現已走向往農工大縣發展的路上，並非停留在整軍待發階段，他強調，這支部隊必須要清廉、不擾民；要堅持為鄉親服務，才能受到鄉親的歡迎；要展現戰力，具有格局，展現效率、學習的能力，創造智慧來解決所面對的問題。

劉培東個人檔案 

民國49年生

現職：內政部營建署陽明山國家公園管理處長

學歴：中興大學都市計劃研究所畢

成功大學都市計畫系畢

經歷：內政部營建署墾丁國家公園管理處處長（103–107）

內政部營建署城鄉發展分署副分署長（99–100）

嘉義縣政府建設局局長、城鄉發展處處長（93–99）

高雄縣政府簡任秘書、建設局局長（91–93）

內政部營建署都市計劃組、新市鎮建設組科長、技正、技士

嘉義縣新任副縣長劉培東今佈達，圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新任副縣長劉培東今佈達，圖／嘉義縣政府提供

嘉義 內政部 翁章梁

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