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台南推公車輕旅行 鼓勵關懷據點長輩出遊

中央社 / 台南3日電

台南市政府社會局5月至11月辦理社區照顧關懷據點公車輕旅行，首條路線今天帶長輩們造訪奇美博物館，台南市長黃偉哲前往關心，並鼓勵據點長輩搭公車到各區景點出遊。

今天有來自8個社區據點的200多名長輩暢遊奇美博物館，館內展覽給予長輩們藝術美感洗滌，並在戶外野餐享受綠意盎然美景。

黃偉哲說，老人家不只身體要健康，還要能透過持續參與社會生活、志願服務或終身學習，讓老化成為一個積極的過程，長輩們除了到戶外充實休閒生活、參加關懷據點活動，還可成為銀髮志工，增進社會參與機會，達到在地健康、活躍老化的目標。

台南市社會局長陳榮枝表示，台南市已布建378個社區照顧關懷據點，提供長輩關懷訪視、健康促進、電話問安、共餐或送餐等在地就近的照顧服務，為鼓勵長輩踏出家門參加據點多元活動，特別規劃一系列社區照顧關懷據點公車輕旅行活動。

陳榮枝表示，這次市府跨局處共同設計推薦適合長輩的公車輕旅行路線，如市區公車林百貨、綠幹線新化老街、黃6線菁寮老街、橘10-1線葫蘆埤自然公園、棕幹線永成戲院、藍2線北門遊客中心，同時搭配社會局社福卡措施，長輩持敬老卡可免費搭乘公車，公立景點也可享免門票或半票優惠。

公車 奇美博物館 老化

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