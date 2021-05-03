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崙背洋香瓜甜到出汁！ 0508母親節前夕辦活動盛大促銷

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林崙背今年的洋香瓜甜度超足，幾乎都有16度以上，最高可達18度，送禮自用兩相宜。圖／雲林縣政府提供
雲林崙背今年的洋香瓜甜度超足，幾乎都有16度以上，最高可達18度，送禮自用兩相宜。圖／雲林縣政府提供

雲林縣崙背鄉洋香瓜主要產期為每年11月至隔年5月，因為栽培技術不斷提升，現在一年四季都能嘗到「甜到出汁」的洋香瓜，由於今年雨水少，甜度可高達18度；而去年因疫情延後10月舉辦的洋香瓜節，今年恢復在5月舉辦，崙背鄉公所表示5月8日母親節前夕，歡迎大家到訪崙背人本空間，一邊𨑨迌、一邊品嘗洋香瓜。

副縣長謝淑亞表示，雲林縣洋香瓜種植面積約143公頃，其中崙背鄉種植最多、約53公頃，有「洋香瓜故鄉」之稱，由於該地處濁水溪南岸、水源充沛，加上先進栽種技術，其所生產的眾多品種洋香瓜甜香又清脆多汁。

農業處說，今年天候適合洋香瓜生長，甜度超足，幾乎都有16度以上；目前批發市場價格以網狀綠肉及網狀紅肉2品種產量較多，每公斤上價約55至59元左右，均價約44元左右，比去年同期略高，整體價格尚屬穩定。

農業處長吳芳銘表示，今年洋香瓜節將推出優惠促銷活動，讓大家以超值價格採買高品質在地農特產品，也振興崙背農友經濟收益。

崙背鄉長李泓儀說，今年洋香瓜節5月8日上午10點至下午4點在大同路人本空間舉辦，現場將有40個在地小農特色攤位，另有闖關活動及豐富抽獎禮品大放送，最大獎為49吋液晶電視、iPad mini平板電腦。

崙背鄉長李泓儀（前左二）、雲林縣副縣長謝淑亞（前右二）宣傳5月8日洋香瓜節，活動將推出超優惠的洋香瓜促銷。圖／雲林縣政府提供
崙背鄉長李泓儀（前左二）、雲林縣副縣長謝淑亞（前右二）宣傳5月8日洋香瓜節，活動將推出超優惠的洋香瓜促銷。圖／雲林縣政府提供

疫情 濁水溪 吳芳銘

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