退休老師蔡麗香開個展 義賣全捐北台南家扶

台南市政府新營民治市政中心藝文展，邀請退休老師蔡麗香展出「彩墨人生｣繪畫個展，共展出47件作品，義賣所得全捐給北台南家扶中心。

蔡麗香國立台灣師範大學畢業後，先後服務於新營新東國中、新營高中。民國91年教職退休後，重拾畫筆一圓繪畫宿願。

蔡麗香任教職期間曾隨水墨名家蔡朝樹學運墨造境的山水及黃明賢學習細膩工筆的花鳥；退休後再向周博尚、林宜靜等人學水彩的水色韻昧、墨荷，也向林姮惠學對烙畫火候與力度控制，開拓了不同媒材運用的創作視野。

市府秘書處指出，蔡麗香大多取材真實生活裡的感動與田園山林中的觀察，希望藉由繪畫與觀賞者分享退休生活與日常心得。這次展出作品中「炎炎夏日展綠裳」是她退休後所從事第一個志工導覽解說白河蓮花的創作，因為喜愛蓮花汙泥不染，便跟周博尚老師學畫蓮花，並嘗試用棉布作畫，體驗不一樣的效果。

秘書處表示，蔡麗香「彩墨人生｣繪畫個展，即日起至5月31日於民治市政中心一樓大廳展出，周一至周五展出時間為上午9點至下午5點，作品義賣所得全捐給北台南家扶中心。如需預約導覽，請逕洽該處廳舍科莊小姐06-6322231轉6617。