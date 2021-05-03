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長者福利 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠。記者周宗禎／攝影
鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠。記者周宗禎／攝影

台南市鼓勵年長市民到全市各地戶外景點走走，社會局規畫「坐公車輕旅行」服務，今天登場，第一條路線在奇美博物館集合、請來市長黃偉哲見證。

首發團有東區大福社區、北區力行社區、左鎮榮和社區、新化東榮社區、麻豆麻口社區、關廟東勢社區、佳里禮化社區、西港慶安社區兩百多名老人家搭公車到奇美博物館；館方派出導覽員介紹博物館特色與館內收藏品，讓許多沒參觀過的老人家大開眼界。

社會局長陳榮枝表示，以前都是在社區定點關懷老人家，以後會陸續規畫推出到全台南市各個景點的路線，只要10人或以上都可以揪團；社會局會主動結合公車處、觀光旅遊局安排行程，提供免費午餐專人導覽還有旅行平安保險。

他說，這樣做的目的是讓長輩多走出戶外活動、身體更健康，老人家走出來參與社會活動，到各個景點精神會更好、心情會更好，身體也會更健康，可以讓子女更放心、生活更幸福。

黃偉哲到場介紹各區特色新景點，他說，希望長輩平常就多到處走走，會持續安排各景點，車班密集不會讓老人家花很多時間等車，台南市近年新增很多景點，吸引許多外地遊客來，市民尤其長輩反而較少參觀，邀請全市長輩都來參與，尤其奇美博物館、市立美術館外客眾多，值得長輩一遊。

奇美博物館基金會董事長郭玲玲表示，很多長輩沒來過博物館，也不知道市民參觀都不用錢，歡迎平常日多來。

鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠。記者周宗禎／攝影
鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠。記者周宗禎／攝影
鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠。記者周宗禎／攝影
鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠。記者周宗禎／攝影
鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠。記者周宗禎／攝影
鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠。記者周宗禎／攝影
鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠，請來市長黃偉哲見證。記者周宗禎／攝影
鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠，請來市長黃偉哲見證。記者周宗禎／攝影
鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠，社會局長陳榮枝說明規畫內容。記者周宗禎／攝影
鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠，社會局長陳榮枝說明規畫內容。記者周宗禎／攝影
鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠。記者周宗禎／攝影
鼓勵年長者走出戶外 台南市今推「坐公車輕旅行」優惠。記者周宗禎／攝影

奇美博物館 公車 黃偉哲

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