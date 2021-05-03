樂齡跆拳：她曾是最年輕奧運國手 推跆拳養身健體魄

「任何年紀都可學跆拳！」嘉義市立強跆拳道館教練楊喬詠，曾是我國最年輕跆拳國手，近年積極推廣「樂齡跆拳」，鼓勵長輩走進道館，她強調跆拳絕非只有激烈對打，也能修心養性，只要循序漸進、紮好基礎，樂齡跆拳不僅舒展筋骨、提升肺活量，更提升免疫力。

「喝、喝…」楊喬詠指導63歲的何湘榆戴好護具，與15歲小學妹練習，何湘榆敏捷跳動，無論踢腳、舉臂防護，拳拳到位、活力充沛，楊喬詠笑著說，推樂齡跆拳多年，多數人都不敢走進來，55歲初學跆拳，何湘榆是第1個。

何湘榆說，8年前想練拳養身，找好多道館，大家都說「年紀不適合」，之後找到「立強跆拳」，猶豫許久才鼓起勇氣問「我可以練嗎？」楊教練一句「任何年紀都可練跆拳」讓她信心大增，至今練拳8年，身體越來越好。

楊喬詠表示，自己兒時體弱、患有氣喘，小學三年級學校辦表演活動，全校學生都學跆拳道，活動後父親鼓勵她持續學習、強健體魄，因為好動、喜歡跆拳，她全力練習、參賽，小五拿下南部冠軍，國二獲選為中華隊跆拳道奧運培訓選手，成為最年輕跆拳國手。

她說，年輕時個性不服輸、勇於挑戰，雖然成績優異，但也曾受傷離開跆拳多年，轉練傳統經絡，學習國術整復，深深體會跆拳不僅是外在拳腳技擊，內在能修心養性，培養自信心、品德，同時是一種形體藝術，適合各年齡練習。

「年齡大領悟力高！」楊喬詠認為，練樂齡跆拳不必有壓力，可依個人身體狀況、調整強度，但一定要紮實基礎、耐心熱身、柔軟筋骨，高齡者因心思成熟，更能掌握練拳要領，不強調踢打，應重視形場練習。