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擴大支持層面 民進黨南市黨部辦原住民模範母親表揚

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
擴大支持層面，民進黨南市黨部首度辦原住民模範母親表揚。圖／民進黨台南市黨部提供
擴大支持層面，民進黨南市黨部首度辦原住民模範母親表揚。圖／民進黨台南市黨部提供

民進黨台南市黨部繼日前成立原住民黨部，今天下午在永康區復華夜市辦理母親節表揚活動，市長黃偉哲也出席頒發「原住民模範母親」，強調不論原住民、新住民，都是在同一塊土地生活，都是一家人。

民進黨台南市黨部首屆原住民部主任由李美素擔任，這次活動由台南市原住民文化發展協會、民進黨台南市黨部原住民部聯合舉辦，逾300人與會，市黨部主委潘新傳表示，擔任黨部主委以來，秉持著政黨必須要轉型認知，不要總是政黨對決，應該要實際為人民著想，政黨互相競爭百姓才會有福利、台灣才能繼續進步。

他說，此次舉辦原住民母親節表揚活動，在於過去很少人關注，因此要特別重視較少數族群，原住民、新住民以及弱勢族群，今後將持續辦理相關的活動，讓少數族群獲得更多資源和福利。

黃偉哲說，永康區是都會原住民人口比例較多的區，許多原民政策永康區作為第一站，原住民的母親特別的辛苦，對孩子、家庭的操持非常的努力，未來將對原住民、新住民有更多的協助，做得更好，讓大家過得更好。

永康區長陳勝楠、市議員谷暮．哈就、李鎮國、沈家鳳、立委郭國文特助黃肇輝、民進黨台南市黨部執行長蔡麗青等人也出席，活動現場原住民舞蹈、新住民舞蹈表演場面熱情溫馨。

原住民 民進黨 新住民

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