新塭嘉應廟將辦「衝水路，迎客王」 賴清德今南下贈匾

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟每年農曆3月27日辦「衝水路，迎客王」活動，今年訂本月8日上午6時舉行，上午副總統賴清德在縣長翁章梁、立委蔡易餘陪同下，致贈廟方「護國祐民」匾額，祈求早日解除旱象，天降甘霖、國泰民安。

新塭嘉應廟主祀「九龍三公」，陪祀遊山客王游天王及遊海客王尹王爺，每年農曆3月28是尹府千歲聖誕，13尊負責海域及7尊巡遊山區的代天巡狩，會提前一天聚集新塭外海的王船上，順著漲潮抵達王船碼頭，齊至廟內為尹王爺祝壽，尹王爺則率諸神下水「迎客王」。

賴清德上午致贈嘉應廟「護國祐民」匾額，他說沒參加過衝水路活動，非常特別，希望代天巡守能保佑士農工商和在地漁民平安順利。

翁章梁祈求在九龍三公保佑下，全台各地信徒身體健康、平安順心，新冠肺炎疫情早日結束，天降甘霖解除旱象；藉此次贈匾活動，表示對九龍三公、諸聖神佛、代天巡狩由衷感謝。