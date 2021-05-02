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鄉村限定美景 四湖三合院純白系花田歡迎賞花客

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
5月正是百合花季，雲林四湖百合花現正綻放中。記者陳苡葳／攝影
5月正是百合花季，雲林四湖百合花現正綻放中。記者陳苡葳／攝影

「超夢幻白色花田」雲林縣四湖鄉間現蹤一片百合花田，純白花朵綻放，令賞花人心曠神怡、目不轉睛，百合花園主人吳國祥、莫麗蘭說，百合花目前進入開花期，限定美景當前，免費開放遊客賞花、拍照。

農村三合院映襯雪白花海，田野一隅也能變成夢幻角落。莫麗蘭回憶，20多年前鄰居送來幾個百合球莖，本來僅隨手種在住家旁空地，每年新長的球莖再進行移植，沒料到愈來愈多，現今數量已達1分地。

莫麗蘭笑說，原本只想自己種來純欣賞、綠美化家園環境，沒想過有民眾經過此地時拍照打卡，「我家瞬間變成熱門賞花景點了！」每年5月花季都有不少民眾慕名而來。

原本寧靜的偏鄉小鎮變成熱鬧景點，莫麗蘭開心地歡迎大家前來賞花，交通資訊可至「雲林四湖鄉中湖百合花園」粉絲專頁查詢。

此外提醒民眾進入花田拍照時要注意腳步、小心踩踏，車輛需停妥於路邊白線內，以不影響他人為優先徜徉花花世界，並務必落實防疫措施，戴口罩並保持社交距離。

超夢幻百合花田現蹤雲林縣四湖鄉。記者陳苡葳／攝影
超夢幻百合花田現蹤雲林縣四湖鄉。記者陳苡葳／攝影
百合花園主人吳國祥在花田裡擺設一隻長頸鹿裝置，除了雪白的百合花，它也成了遊客的最佳拍照配角。記者陳苡葳／攝影
百合花園主人吳國祥在花田裡擺設一隻長頸鹿裝置，除了雪白的百合花，它也成了遊客的最佳拍照配角。記者陳苡葳／攝影

賞花 花田

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