打造「三生共榮」宜居小鎮 黃偉哲推動六甲新產業鏈

台南市六甲區公所今天下午辦理區政建設說明會，區長陳啟榮向市長黃偉哲簡報時表示，市府近兩年在六甲區投入約5億9千萬元，其中，六甲西側外環道工程經費約4.4億元，建構六甲和官田間完整交通路網，對外交通將更便捷。

出身六甲的市議員尤榮智、吳通龍都出席關心；陳啟榮說，六甲區擁有山林農牧，是具備生產、生活和生態的「三生共榮」宜居小鎮，六甲落羽松景點年初吸引逾31萬人次造訪，單一景點擴大周邊觀光，成功帶動商圈營業額提升約4成。

陳啟榮表示，市政府近2年在六甲區道路開闢、農路維護和水利工程等基礎建設，投入經費近5億9千萬元。其中，六甲西側外環道工程經費約4.4億元，建構六甲和官田之間的完整交通路網，讓居民往返國道更加便捷，也能紓解分流，鄉親最有感。而災後復建工程與區排整治等水利工程則投入4765萬元經費。

六甲也是台南火鶴花最大產區，每年產量可達380萬支，主要外銷日本、新加坡、澳洲等國家。另外，通過國際ASC認證的台灣鯛以及越光米，也是六甲優質農漁特產，深受國際市場肯定。

六甲區公所指出，未來將以觀光產業發展為主軸，續辦六甲落羽松賞紅活動，跨業串聯文創、農業等地方特色產業，行銷地方美食及古建築景點，建構新型態的產業鏈，讓六甲躍升成為農經產業發達又幸福宜居美麗好所在。