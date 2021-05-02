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模範母親表揚 黃偉哲：愛要及時勇敢說愛

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
七股區公所母親節慶祝大會，感念母愛偉大。圖／七股區公所提供
七股區公所母親節慶祝大會，感念母愛偉大。圖／七股區公所提供

台南市七股、官田、安定、善化、玉井等區公所今天舉辦模範母親表揚大會，市長黃偉哲說，慶祝母親節最重要意義，在於感恩母親為子女、家人無私奉獻，除是家庭中靈魂人物，也是另一半最堅強後盾，呼籲市民對於母親要感恩，愛要及時。

官田區公所模範母親表揚大會，區長陳仁偉致贈火鶴花祝賀母親節快樂，邀請隆田社區發展協會二胡班表揚，會中表揚官田李周讓、二鎮楊水秀、南廍呂曾秋絨、烏山頭吳王金花、大崎陳何金墘、隆田范美娥、隆本沈劉玉秀、東西庄黃陳美雲、渡拔許胡秀花共9人。

七股區模範母親表揚，市長夫人劉育菁到場祝賀並致贈檸檬酸鈣，七股區長顏文穗說，當選模範母親分別為大潭張陳華、後港王雪雲、篤加邱林瓊花、頂山陳劉碧珠、西寮陳王民惠、鹽埕王洪阿環、中寮陳黃枝、龍山吳蔡欉、溪南王陳梅、七股黃林麗玉、玉成陳朱草、大埕楊美自、樹林陳黃咲、竹橋黃陳玉秀、義合謝金蜜、永吉黃素燕、三股陳麗雲、十份黃侯瓊蘭。謝金蜜代表接受市府表揚。

善化、安定區公所在善化贊美酒店合辦母親節表揚，黃偉哲逐桌向媽媽送上火鶴花，安定區各里模範母親分別為，蘇林楊黃秀枝、蘇厝康陳螺、安定陳碧蓮、安加徐王粉、港尾蔡淑珍、中榮翁黃玉綉、港口王林阿連、港南王黃格、嘉同王黃水盡、中沙張王年春、新吉鄭朝智、海寮方陳金芳、文科陳王麗珠。

善化區各里模範母親為胡家楊胡品、胡厝羅王美月、東關蔡素珠、坐駕林素花、六德楊胡玉蘭、田寮陳董秀蘭、嘉南曾林秀娥、嘉北吳胡素雲、小新李鄭月秀、光文陳楊玉蘭、溪美蔡綢、六分陳美燕、牛庄周賴月、南關楊秀月、頂街蔡孟萍、文昌邱盧秋桃、昌隆林月枝、蓮潭陳玉碧、什乃邱賴金雲、文正陳王瓊。

玉井區模範母親共有10位，分別為玉井李王美嬌、玉田王宋英、中正陳秀彩、竹圍林嚴虳、沙田江李春雨、三埔王明美、三和劉羅月華、望明楊呂秀花、層林李池快、豐里尤林秀鳳。84歲江李春雨推薦獲市府表揚。

台南市長黃偉哲出席母親節慶祝大會，籲市民對於母親要感恩，愛要及時。圖／安定區公所提供
台南市長黃偉哲出席母親節慶祝大會，籲市民對於母親要感恩，愛要及時。圖／安定區公所提供
官田區公所今天辦理模範母親表揚。圖／官田區公所提供
官田區公所今天辦理模範母親表揚。圖／官田區公所提供

模範母親 母親節

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