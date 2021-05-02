超強媽媽阮麗娟1打6挺過難熬日子 獲頒雲林縣模範母親

「再苦，日子還是要過！」45歲越南籍阮麗娟，總是樂觀地對自己這樣說，一說就是17年。嫁來台灣20年的她，本在異鄉生活漸入佳境，未料突逢丈夫因病過世，留下爺爺、奶奶、公婆及一雙幼子，阮麗娟一肩扛起一家7口重擔，靠務農維持家用，更善用時間考證照，擁有一技之長，從艱困環境中走過風雨，今獲雲林縣政府新住民模範母親表揚，大兒子更帶「未來媳婦」一起見證獲獎，家人間的深厚感情，令人為之動容。

「不要向黑暗低頭，有光的地方就有希望！」阮麗娟個性靦腆，但面對人群仍侃侃而談自己的人生故事，她回憶，甫嫁來台3年，專心在家相夫教子，怎料丈夫生病過世，「即使措手不及，也沒時間難過」，從沒工作經驗的阮麗娟一夜長大，與公婆一起務農，維持家計。

從零開始學，阮麗娟不怕問，邊做邊學，現在是大家眼中的務農達人，穩定種植花生及蒜頭，也曾在學校幫廚，而爺奶相繼過世、肩上重擔逐漸緩和後，她仍持續學習腳步，每天跨越30多公里，從元長到斗六學習中文字，接連考取美容美髮及中餐丙級證照，還完成大學學業和照顧服務員訓練，現在又多了校園母語教學推廣講師身分。

「謝謝公婆待我如女兒！」阮麗娟說，這次獲獎是家人給的成就，她謝謝家人彼此包容，一起熬過辛苦日子。今年76歲的婆婆雖患失智症，但與阮麗娟的感情密不可分，天天「出雙入對」她去哪，婆婆就跟到哪，她不避談辛酸血淚，只因「希望當後輩的榜樣」。

縣長張麗善表示，雲林縣新住民人口有1萬6千多人，此次共表揚30位新住民模範母親，其中13位越南籍、8位印尼籍、6位大陸籍、2位泰籍華僑及1位緬甸籍。