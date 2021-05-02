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愛鄉護水 台江水日倡議嘉南大圳國家綠道成真

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
與會者在烏山頭水庫殉工碑向當年水庫施工不幸殉職者致敬。圖／台南社大台江分校提供
與會者在烏山頭水庫殉工碑向當年水庫施工不幸殉職者致敬。圖／台南社大台江分校提供

第15屆台江水日─愛鄉護水活動今上午登場，與會者從台南市安南區出發，單車騎乘33公里溯源嘉南大圳沿著山海圳綠道，來到烏山頭水庫，除向在日籍技師八田與一塑像前致敬，同時也對長期催生「嘉南大圳國家綠道」，去年獲行政院核定展開規畫欣慰不已。

由海佃國小《小台江》河流讀書會發起，結合海尾朝皇宮、社大台江分校、台南水利局等台江流域社群，每年五月第一個禮拜，皆會舉行台江水日─愛鄉護水，沿著山海圳綠道，騎單車串連曾文、渡仔頭、官田三座水橋，都會在善化茄拔天后宮參訪休息。

市長黃偉哲上午出席活動時指出，倡議護水的台江水日活動，自台南縣市合併後不曾中斷，民眾透過騎乘山海圳綠道，遊覽烏山頭水庫設計者八田與一所留下的建物，藉以感懷八田對台南貢獻，意義重大，

社大台江分校今也在善化茄拔天后宮，舉辦「愛鄉護水-禮敬茄拔媽祖音樂會」，答謝媽祖多年來守護台江社群愛鄉護水倡議行動，同時由台江分校成員鄭忠勝在八田與一銅像前，獻唱自己作曲作詞的「斑芝花開啊」，小台江親師生則朗誦嘉南大圳之歌，愛鄉護水宣言，呼籲全民愛鄉護水，共同守護台灣。

台南社大台江分校說，台南安南區古稱台江，區內有8條溪圳潮溝，可說是「台南市的威尼斯」，為守護家鄉河川，小台江河流讀書會堅持15年倡議愛鄉護水，繼台灣山海圳國家綠道，去年聯合社大台江分校、海尾朝皇宮、長榮大學等流域社群，催生「嘉南大圳國家綠道」，行政院去年核定由農田水利署主責，展開規劃，保育嘉南大圳文化及生態，師生們都十分高興。

第15屆台江水日─愛鄉護水活動今上午登場，在善化茄拔天后宮舉辦「愛鄉護水-禮敬茄拔媽祖音樂會」。圖／台南社大台江分校提供
第15屆台江水日─愛鄉護水活動今上午登場，在善化茄拔天后宮舉辦「愛鄉護水-禮敬茄拔媽祖音樂會」。圖／台南社大台江分校提供

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