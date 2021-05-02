為母洗腳望洗去一生辛勞 山上公所模範母親表揚添溫馨

「媽媽，謝謝您！...」母親節將屆，台南市山上區公所今天上午辦理模範母親表揚，安排子女為母親洗腳，為辛苦媽媽說聲母親節快樂，不少人深受感動紅了眼眶，公所也贈送電子鍋、蛋糕、洗腳盆及毛巾作為紀念，喚起各界發揚母愛偉大。

今年公所共推舉了9位含辛茹苦慈暉媽媽，分別是明和里王陳金環、明和里(北勢洲)戴周桃、南洲里孫瓊娘、山上里余陳月段、新莊里(大庄)張周秀仔、新莊里(新庄)王論、豐德里黃王金碖、平陽里汪黃素美、玉峯里鄭蘇金祝。由明和里王陳金環代表山上區前往台南市政府接受表揚，

77歲王陳金環，原為山上里人，初嫁入夫家時，3名兒子接連出生，又要照顧公婆，還有5位小叔們，決定與先生從事網室木瓜種植，共同負擔起一家12口生活開銷，直到小叔們取得好學歷，覓得穩定工作並離家自立門戶後才放下重擔。其中1名小叔更為國小校長職務退休；王陳金環年輕時曾參與山上鄉婦女會各項活動，對於婦女會會務推動不遺餘力。

為感恩偉大的母親，今年活動特地安排「馨享事成~花獻母愛活動」讓子女、孫子們親自獻花給模範母親祝賀，感謝媽媽為家庭辛勞付出，並擁抱向媽媽道聲「謝謝您！」一聲聲「媽媽我愛您！」在感恩儀式洗腳報親恩中，溫柔地為媽媽洗腳，洗去一生的辛勞，媽媽對兒女們細心的洗腳、擦腳都感動到紅了眼眶，現場溫馨感人。